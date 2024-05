Pour le premier match de la demi-finale du championnat de France entre Monaco et la JL Bourg, Zaccharie Risacher n’a pas démérité mais s’est incliné face aux champions de France en titre.

12 points à 4/7 au tir et 4/6 aux lancers, 11 rebonds, et la JL qui tenait encore le bon bout après 35 minutes de jeu, voilà pour le positif à retenir de ce premier match face à l’ogre monégasque. Le négatif ? Une entame de match discrète en attaque, 0/3 à 3-points, 5 ballons perdus et, allez, on rajoute une expulsion de Freddy Fauthoux en fin de match.

Au moins Zacch a-t-il exorcisé les démons du match retour de février, lorsque son zéro pointé avait été l’une de ses premières vraies contre-performances offensives de la saison, mais cette défaite reste assez dommageable pour la JL, face à une équipe privée ce soir de John Brown, Mike James, Mam Jaiteh et Terry Tarpey, alors que Petr Cornelie a très vite été gêné par les fautes. Mais la force de cette équipe c’est évidemment sa profondeur, et ce soir c’est Élie Okobo, entre autres, qui s’est chargé de rappeler le gap entre le club qui monte et le club… qui est déjà en haut.

Monaco mène 1-0, rendez-vous samedi soir à 19h pour la revanche. Zaccharie Risacher tentera d’y être clutch, pour éviter que ce Game 2 ne soit son… avant-dernier en France. Oui, ce sera vite là.