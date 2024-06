Draft 2024 : Alexandre Sarr, le profil complet ! Apéro TrashTalk

À quelques jours de la Draft 2024, qui sera commentée en direct sur la chaîne Twitch de TrashTalk la soirée du mercredi 26 juin, il est l’heure de se pencher en détails sur certains cracks à venir. Et avec une touche très française dans cette cuvée 2024, on se penche tout de suite sur Alexandre Sarr !

Plutôt Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr, la place de numéro un de la prochaine Draft NBA semble promise à l’un de nos deux tricolores. Alors que le suspense demeure, on fait nous le point sur les profils de ces cracks de demain. On commence aujourd’hui avec Alexandre Sarr, brillant dans la Ligue australienne l’an passé et promis à un grand futur en NBA. Quel plafond pour l’intérieur né à Bordeaux ? Et dans quelle équipe irait-il le mieux ? Si on en croit les mock drafts, ça se jouera entre Hawks et Wizards. Points forts, points à améliorer, CV, voici le profil d’Alex Sarr !