Alors que la Draft NBA 2024 se rapproche à grands pas, on continue de vous présenter les différents prospects qui devraient être appelés au premier tour par Adam Silver. Au menu aujourd’hui : la présentation de Ja’Kobe Walter, qui pourrait bien s’imposer en tant que joueur “3&D” en NBA.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 19 ans

19 ans Poste : arrière

arrière Équipe : Baylor (NCAA)

Baylor (NCAA) Taille : 1m96

1m96 Poids : 88 kilos

88 kilos Envergure : 2m08

: 2m08 Statistiques 2023-24 : 14,5 points à 37,6% au tir, 4,4 rebonds, 1,4 passe, 1,1 interception (32,3 minutes de moyenne en 35 matchs).

: 14,5 points à 37,6% au tir, 4,4 rebonds, 1,4 passe, 1,1 interception (32,3 minutes de moyenne en 35 matchs). Comparaison NBA : Kentavious Caldwell-Pope

: Kentavious Caldwell-Pope Prévision TrashTalk : milieu du premier tour

Son parcours

Ayant grandi au Texas, Ja’Kobe Walter était d’abord attiré par le football américain, le ballon ovale étant une véritable institution dans The Lone Star State. Mais assez rapidement, à partir du collège, c’est vers le basket qu’il se dirige. Quoi de plus normal quand on s’appelle Ja’Kobe.

JaKobe Walter’s parents named him “JaKobe”after Michael Jordan & Kobe Bryant 😳 no pressure or anything man!!

— Ashley Roper (@ashleymarie_412) March 24, 2024

Cela s’avère être un bon choix.

Grâce à ses qualités athlétiques, son éthique de travail et un bout de talent, Ja’Kobe Walter gravit les échelons. Au lycée, il participe grandement au titre de champion d’Etat remporté par la McKinney High School. De quoi attirer les convoitises de la Link Academy (Missouri), qui fait partie des références dans la formation des jeunes. Le passage est plutôt concluant puisque Walter est ensuite sélectionné pour participer au McDonald’s All-American Game, au Jordan Brand Classic et au Nike Hoop Summit en 2023, trois rencontres qui réunissent chaque année les meilleurs lycéens.

Considéré comme un prospect cinq étoiles, Ja’Kobe Walter a ensuite décidé de revenir au Texas en rejoignant l’université de Baylor (avec Yves Missi notamment). Il ne lui faudra qu’un seul match pour marquer les esprits, Walter marquant pas moins de 28 points pour ses débuts en tant que freshman (un record à Baylor). Ja’Kobe connaîtra ensuite des hauts et des bas lors sa seule saison universitaire chez les Bears, mais le garçon a tout de même été élu Freshman de l’Année dans la Conférence Big 12.

Huge debut for Baylor's Ja’Kobe Walter with 28 points on 13 FGA. Shotmaking versatility showcase. Four 3PTM, 10-10 FTs. Strong positional tools for next level. pic.twitter.com/uAWZJHVWNK

— Jonathan Wasserman (@NBADraftWass) November 8, 2023

Ses points forts

Shoot extérieur

Jeu sans ballon

Potentiel défensif

Energie

Au premier abord, quand on regarde son taux de réussite à 3-points en NCAA (34%), Ja’Kobe Walter ne donne pas l’impression de représenter une menace extérieure. Pourtant, le shoot de loin est son arme principale. La mécanique est propre, le shoot est pur, et Walter peut faire mal en catch-and-shoot. On le voit dans son jeu, il fait partie de ces mecs qui bougent bien sans ballon pour dégainer en sortie d’écran. Et il n’est pas du genre à hésiter : plus de six tirs primés tentés en moyenne derrière l’arc avec Baylor, ça fait un sacré volume et ça explique sans doute son pourcentage de réussite assez faible. Proche des 80% aux lancers-francs, Walter sait shooter.

Le comportement des défenseurs ne ment pas. Face à lui, ces derniers avaient comme consigne de ne pas le laisser ouvert. Ja’Kobe Walter a parfois su utiliser l’agressivité de la défense adverse pour poser la balle et marquer des paniers plus près du cercle. La preuve qu’il n’est pas un attaquant unidimensionnel. S’il est loin d’être le joueur le plus redoutable en un-contre-un, il sait aussi trouver ses spots dans le jeu mi-distance.

Ja'Kobe Walter is having an excellent season for Baylor, scoring prolifically and efficiently while emerging as one of college basketball's best freshmen shooters. He can run off screens, duck behind handoffs, or drift into corner 3s, giving him a ready-made NBA skill. pic.twitter.com/PY3LCn7wk9

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 2, 2024

De l’autre côté du parquet, Ja’Kobe Walter possède un potentiel à développer grâce notamment à son envergure et ses longs bras. Sa bonne capacité d’anticipation lui permet notamment de voler pas mal de ballons. Assez efficace en aide, montrant une belle énergie, il peut néanmoins être plus en difficulté quand il se retrouve en un-contre-un face à des athlètes plus rapides et explosifs que lui.

I want to see more from Ja'Kobe Walter on defense still. I think he's alright off the ball, but he can really struggle to contain drives and keep his man in front.

Has slow hips and a slow first step defensively (especially vs. guards) without much physicality. pic.twitter.com/1HPrxeq3P9

— Wilko (@wilkomcv) January 15, 2024

Ses points faibles

Pas un grand athlète (manque d’explosivité)

Du mal à faire de vraies différences en attaque

Playmaking en dessous de la moyenne

Ja’Kobe Walter n’est pas un athlète qui sort du lot. Il manque d’explosivité et de puissance, ce qui peut lui rendre la vie difficile quand il essaye d’attaquer ou conclure près du cercle.

Plus globalement, Ja’Kobe possède aujourd’hui de vraies limites quand il s’agit de faire des différences en marge de son shoot extérieur. S’il peut parfois profiter de la menace qu’il représente pour trouver ses spots, Walker n’est pas très dangereux en un-contre-un, ou quand il doit créer une situation pour lui-même. Il n’est pas un grand dribbleur et doit bosser pour développer son répertoire offensif.

My biggest area of concern for Ja’Kobe Walter is his inefficiency. He lacks burst and creativity off the dribble which hurts his ability to create space off the dribble.

He also really struggles to finish through contact and shot 46% on all layup attempts. Lacks explosiveness.… pic.twitter.com/S6aBBlzeQo

— Global Scouting (@GlobalScouting_) April 27, 2024

En matière de playmaking, Ja’Kobe Walter a montré quelques flashs pas inintéressants au lycée et à Baylor, mais c’est insuffisant pour dire qu’il possède un vrai potentiel dans ce secteur-là du jeu. Les chiffres ne parlent pas en sa faveur : 1,4 passe décisive pour 1,3 turnover par match chez les Bears. Une fois arrivé en NBA, Walter n’aura pas beaucoup de responsabilités en tant que playmaker, lui qui devrait surtout évoluer off the ball. Mais il devra progresser dans ses lectures s’il veut devenir plus qu’un shooteur.

Ce qui va faire la différence

La progression balle en main

En théorie, Ja’Kobe Walter possède un vrai potentiel de joueur “3&D”. Et dans un premier temps, au vu de ses points forts et points faibles actuels, c’est ce qu’il doit viser pour espérer se faire une place en NBA. Ce sera déjà une belle réussite s’il y parvient mais connaissant l’ambition du garçon, il voudra devenir plus que ça. Cela passera notamment par une progression dans sa capacité à lire les défenses, dans son dribble, et plus globalement en tant que playmaker offensif.

Projection NBA

Avec son potentiel de “3&D”, Ja’Kobe Walter pourrait intéresser des équipes à la recherche d’un spécialiste au tir. Son profil est assez clair et ses limites bien connues, ce qui explique le range relativement similaire qu’on retrouve au sein des différentes mock drafts. Globalement projeté en dehors de la Loterie mais tout de même dans le Top 20, Walter devrait logiquement sortir vers le milieu du premier tour de la Draft NBA 2024.