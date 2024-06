Pivot aux grosses qualités athlétiques, Yves Missi fait partie de ces prospects qui ont commencé à faire parler d’eux sur le tard. Le Camerounais, arrivé aux États-Unis il y a seulement trois ans, présente des qualités intrigantes qui font de lui un probable pick de premier tour de Draft. Le profil du bonhomme, c’est juste en dessous !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 20 ans

20 ans Poste : pivot

pivot Équipe : Baylor (NCAA)

Baylor (NCAA) Taille : 2m13

2m13 Poids : 107 kilos

107 kilos Envergure : 2m18

: 2m18 Statistiques 2023-24 : 10,7 points à 61,4% au tir, 5,6 rebonds, 1,5 contre, 0,6 interception (23 minutes de moyenne en 34 matchs).

: 10,7 points à 61,4% au tir, 5,6 rebonds, 1,5 contre, 0,6 interception (23 minutes de moyenne en 34 matchs). Comparaison NBA : Serge Ibaka sans le shoot, Nic Claxton

: Serge Ibaka sans le shoot, Nic Claxton Prévision TrashTalk : mi/fin premier tour de la Draft NBA 2024.

Son parcours

C’est l’histoire d’un Camerounais né en Belgique qui a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses rêves.

Le parcours d’Yves Missi n’est pas commun. En grandissant au Cameroun, il a d’abord été attiré par le football, lui qui était un grand fan de Lionel Messi (Messi, Missi, logique). Mais avec deux parents qui représentaient l’équipe nationale en basketball, Missi a fini par se tourner vers la balle orange. Yves a décidé de rejoindre l’Amérique en 2021 pour tenter de percer, suivant ainsi les traces de son frère et de sa sœur qui ont également poursuivi des études aux States.

Yves Missi est d’abord passé par la West Nottingham Academy (Maryland), avant de rejoindre la Californie où il a évolué dans le même lycée que Jalen Green (Prolific Prep à Napa). C’est là-bas qu’il a commencé à se faire un nom en remportant notamment The Grind Session World Championship. Sélectionné pour participer aux différentes compétitions rassemblant les meilleurs lycéens (EYBL, GEICO Nationals Tournament, Nike Hoop Summit…), Missi a ensuite opté pour l’université de Baylor.

Graduation Day 2023 @Yves_missi pic.twitter.com/sJX5qdwWMY

— Prolific Prep (@ProlificPrep) June 5, 2023

Yves Missi n’a passé qu’une seule saison chez les Bears en NCAA, une saison néanmoins suffisante pour confirmer son potentiel. Le jeune intérieur a notamment été élu dans la meilleure équipe défensive de sa conférence, et parmi les meilleurs freshmen (joueurs de première année).

Ses points forts

Menace verticale des deux côtés du terrain

Mobilité

Polyvalence défensive

Pas maladroit avec la balle

Avec sa taille, son envergure, sa longueur et ses qualités athlétiques (quasiment 1 mètre de détente sèche), Yves Missi apporte une vraie menace verticale des deux côtés du terrain. Il fait partie de ces pivots qui possèdent ce double rôle de finisseur en attaque et de protecteur de cercle en défense, avec en prime un bel impact au rebond (surtout offensif). C’est un profil d’intérieur qu’on connaît plutôt bien en NBA.

Mais là où Yves Missi peut se démarquer, c’est à travers sa mobilité et sa polyvalence défensive. Dans une NBA qui attend de plus en plus des intérieurs qu’ils soient capables de défendre dans le périmètre en cas de switch sur des extérieurs, Missi possède des armes pour survivre dans un tel rôle. Ses contres en haute altitude remplissent peut-être les mixtapes, mais c’est son potentiel de défenseur all-around qui fait de lui un prospect intrigant.

En attaque également, Yves Missi semble pouvoir être plus qu’un pivot qui conclut des alley-oops ou lâche des gros dunks sur pick-and-roll. On l’a vu – sur plusieurs séquences – poser la balle depuis le périmètre pour essayer de tirer avantage de sa mobilité. On doute qu’il fera pareil à son arrivée en NBA, où il aura exclusivement un rôle de finisseur dans un premier temps. Mais il y a un petit potentiel à développer.

Yves Missi is one of the draft's most physically gifted prospects, standing 6'11 with outstanding mobility, reach and explosiveness, leading the Big 12 with 63 dunks. He's been playing organized basketball for less than 3 years, giving him significant upside to grow into. https://t.co/ve27esDyje pic.twitter.com/ic1FEFnT59

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 10, 2024

Ses points faibles

Intérieur non-shooteur

Pas vraiment de jeu au poste

Doit encore prendre du coffre

Attention aux fautes

On l’a dit, Yves Missi est avant tout un intérieur finisseur, capable sur certaines séquences de poser la balle. Ce qu’il n’est pas par contre, c’est un intérieur qui va dominer dos au panier. Il n’a aujourd’hui ni les skills ni l’impact physique nécessaire pour être une présence menaçante au poste. Pour le dire autrement, il a besoin des autres pour scorer.

Autre point faible : Missi n’a pas de tir extérieur. C’est vraiment un intérieur non-shooteur (61% aux lancers-francs, 0 tir à 3-point tenté en NCAA), ce qui limite son plafond ainsi que les possibilités d’utilisation dans une NBA qui fait la part belle aux grands qui offrent du spacing à l’attaque.

Le profil d’Yves Missi est clairement celui d’un poste 5, ce qui signifie qu’il va encore devoir prendre du coffre pour pouvoir répondre aux exigences NBA. Malgré ses qualités athlétiques, il risque dans un premier temps de se faire bouger dans la raquette. Sa longueur peut certes lui permettre de compenser un peu, mais ça va être difficile de rivaliser contre les big men qui font 10, 15 ou 20 kilos de plus. Missi risque ainsi d’être souvent en foul trouble, surtout s’il manque de discipline. Et qui dit foul trouble dit moins de temps de jeu. En NCAA, l’intérieur de Baylor faisait 2,4 fautes par match en 23 minutes de moyenne.

Ce qui va faire la différence

Yves Missi, une menace verticale et c’est tout ?

Le profil d’Yves Missi est très clair au moment de son arrivée en NBA : un intérieur qui apporte une menace verticale des deux côtés du terrain. Mais peut-il être plus que ça ? On a envie de répondre oui au vu de son potentiel, surtout en défense avec sa mobilité et sa polyvalence qui ne demandent qu’à être exploitées.

En attaque par contre, ça s’annonce un peu plus compliqué. Yves Missi est un produit brut qui manque de fondamentaux. N’oublions pas que ça fait seulement trois ans qu’il joue au basket aux States. Si cela lui laisse une grande marge de progression, ça veut dire aussi qu’il part de loin. Il y a beaucoup de boulot pour espérer être plus qu’un rim runner. Parmi les éléments importants à travailler : son adresse aux lancers-francs, lui qui risque d’attirer beaucoup de fautes près du panier.

Projection NBA

Au NBA Draft Combine, Yves Missi a confirmé ses belles qualités physiques et athlétiques. Il n’y a aucune surprise concernant le profil du garçon, ses forces et ses faiblesses. Il est donc logique de le voir à peu près dans le même range selon les différentes mock drafts. Missi est habituellement projeté en deuxième partie de premier tour, entre les places 20 à 25. Des équipes à la recherche de profondeur sur le poste 5 seront forcément intéressées par ses services. Les Pelicans et les Knicks sont notamment à surveiller.