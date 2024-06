Six équipes en piste en WNBA la nuit dernière avec en pagaille : un choc entre Las Vegas et le Mercury, un Fever qui gratte des victoires aux forceps et une Française qui déclenche enfin son compteur. Petit café, brioche, et voici le recap!

Lou Lopez Sénéchal marque ses premiers points en carrière (avec style)

Depuis le début de la saison régulière, Lou Lopez Sénéchal n’avait disputé que 14 petites minutes de basket avec les Dallas Wings. Face au Storm la nuit dernière, l’ancienne pensionnaire de la Tronche-Meylan (Isère) s’est faite plaisir malgré les quatre petites minutes à se mettre sous la dent. En plus d’une – jolie – passe décisive depuis sa moitié de terrain et d’une interception, LLS a envoyé un énorme step-back à trois-points au buzzer au quatrième quart !! On vous jure qu’on en rajoute pas, ça c’est passé exactement comme ça.

Certes, on parle peut-être d’un garbage time dans lequel Dallas comptait une bonne dizaine de points de retard. Mais quoi qu’il en soit, peu de joueuses peuvent se targuer d’avoir autant de panache pour inscrire leurs premiers points en carrière. Cocorico surtout.

Aliyah Boston (27 points, 13 rebonds) égale son record en carrière dans la victoire

Si le début de saison d’Aliyah Boston est assez irrégulier, elle s’est offerte cette nuit une soirée plutôt mémorable. Avec 17 points en première mi-temps, la first pick de la Draft 2023 a parfaitement lancé un Fever comptant jusqu’à 18 points d’avance. De la claquette au rebond, du layup dans le trafic… C’est simple, s’appeler Boston en ce mois de juin 2024 est plutôt une bonne nouvelle sur un terrain de basket.

Alors que le Dream amorce un comeback assez fou en deuxième mi-temps, c’est encore Aliyah Boston qui joue les pompiers de service. 10 points à 5/7 au tir dans le quatrième quart-temps, Indiana soigne sa fièvre grâce à son intérieure et s’impose en tirant la langue. 27 points et 13 rebonds, l’américaine égale son record en carrière.

A ses côtés, Caitlin Clark (7 points, 6 passes, 2 contres) a connu une soirée très difficile avec un manque d’efficacité criant, mais le bon groove de Kelsey Mitchell (24 points) a pu compenser. C’est la troisième victoire en cinq rencontres pour une Indiana Fever qui semble enfin sur de bon rails.

Les Las Vegas Aces gonflent les muscles face au Mercury

Avec trois défaites de rang, les Aces n’avaient pas vraiment le droit à l’erreur. Mais un premier quart-temps catastrophique (12-28) laisse penser que la bande d’A’ja Wilson va encore connaître une longue soirée. C’était sans compter l’irruption de Jackie Young, qui a confondu le parquet du Footprint center avec la cour de récré de l’école maternelle Joliot Curie : 21 points simplement dans le deuxième quart (qui dure 10 minutes !) à 5/5 de loin. C’est ZIN-ZIN.

Derrière le run de 28-11 qui remet Vegas dans la partie, A’Ja Wilson décide d’accompagner gaiement sa coéquipière pour que la fête soit plus belle. Résultat ? Un 32/15 pour la MVP des Finales en titre, tandis que Young termine à 34 points (record en carrière), 8 rebonds et 7/13 du parking, record en carrière également. 66 unitées combinés sur 103 marqués, ça en fait un paquet.

A Phoenix, ni Brittney Griner (25 points, 9 rebonds), ni Diana Taurasi (22 points) n’ont pu enrayer le comeback.

