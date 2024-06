Au revoir, Monsieur Jerry West… Apéro TrashTalk

Un apéro comme on aimerait ne jamais les faire. La légende Jerry West nous a quittée ce mercredi à l’âge de 86 ans. Champion NBA, champion Olympique, General Manager respecté et visionnaire du basket-ball, l’ancien meneur des Lakers était en plus le logo de la NBA depuis des décennies. Une grande figure qui va beaucoup manquer au basket.

Obligatoire de rendre hommage à l’immense Jerry West dans un apéro dédié. On ne pouvait pas faire autrement. Top 20 all-time indiscutable, précurseur dans le jeu de par sa faculté à tirer de loin avant même la création de la ligne à 3-points, double Hall of Famer (qui devrait bientôt être triple), on n’aura pas assez d’une trilogie de livres pour vous parler de la carrière de Jerry West. 14 fois All-Star, 12 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive, seul joueur à jamais avoir été MVP des Finales sans gagner le titre NBA, meilleur scoreur et passeur de la ligue… Quelle carrière. Et sans jamais quitter son équipe des Los Angeles Lakers. Celui que l’on appelait Mister Clutch a de plus joué un rôle central dans la NBA telle qu’on la connait aujourd’hui.

A l’origine de l’association entre Shaquille O’Neal et Kobe Bryant, derrière l’idée de faire parvenir Pau Gasol aux Lakers, responsable de l’embauche de Pat Riley au poste de head coach de ces mêmes Lakers, jamais loin de la dynastie des Warriors qu’il a aidé à mettre en place. Jerry West s’est imposé comme l’un des meilleurs General Manager de l’histoire après avoir été un des plus grands joueurs de l’histoire de son sport. La preuve d’un esprit brillant qui comprenait les ressorts du basketball mieux que quiconque. Après des décennies et des décennies de bons et loyaux services rendus à son sport, Jerry West a finalement pris congé de tout ce tumulte autour de la balle orange pour mieux veiller sur tout ça de là où il est.