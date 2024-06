Alors qu’il peut tester le marché cet été en déclinant sa player option, Kentavious Caldwell-Pope pourrait signer un deal rondelet à la Free Agency. Limités dans leurs finances, les Nuggets vont-ils perdre leur arrière titulaire ?

Précieux 3&D et membre indiscutable du cinq de départ de Michael Malone à Denver, Kentavious Caldwell-Pope fait partie des meubles dans les Rocheuses. Pour autant, cela ne garantit pas que le joueur restera éternellement dans le Colorado. Avec une player option à 15 millions de dollars, KCP peut en effet prolonger le plaisir un an aux côtés de Nikola Jokic mais la tendance veut qu’il tente plutôt d’aller chercher un deal plus juteux et sur plusieurs saisons.

Kentavious Caldwell-Pope : ça vaut combien sur le marché ?

Première question : est-ce vraiment surprenant ? Quand on voit les prolongations de Josh Hart (80 millions sur 4 ans) ou encore Grayson Allen (70 millions sur 4 ans), KCP sait que lui aussi peut récupérer sa part du gâteau et son dossier est plus que solide. Double champion NBA, défenseur élite sur les extérieurs, avec quasiment 41% à 3-points cette saison pour 10 points de moyenne. Caldwell-Pope fait tout simplement partie des meilleurs role players de NBA. Et cela a un prix, forcément.

Maintenant que cela est dit, pourquoi les Nuggets ont-ils des raisons de s’inquiéter ? Selon Alex Scotto de HoopsHype, le joueur pourrait imiter son ancien coéquipier Bruce Brown avec un gros deal sur une courte période. Un deal de 20 millions par saison est une somme envisageable au vu des prix du marché actuellement.

The Nuggets have concerns Kentavious Caldwell-Pope could earn a deal in free agency similar to Bruce Brown, per @MikeAScotto (https://t.co/c7wZcnqt1v).

A team flush with cap space could offer Caldwell-Pope well over $20 million annually to price out Denver. pic.twitter.com/rY4brySnEy

— Evan Sidery (@esidery) June 15, 2024

La continuité ou les finances : les Nuggets ont-ils vraiment le choix ?

Il convient de rappeler un fait important avant que les fans des Nuggets nous sautent à la gorge. Le cas Kentavious Caldwell-Pope est différent de celui de Bruce Brown. Denver n’avait pas la possibilité d’offrir à BB le contrat qu’a proposé Indiana à la dernière Free Agency. Il ne s’agissait pas d’un choix mais d’une impossibilité financière au vu des règles du CBA. Pour KCP, c’est différent puisque les Nuggets disposent des Bird Rights et peuvent donc signer le chèque de leur choix.

Il y a néanmoins un élément à prendre en compte : les finances de Denver sont déjà particulièrement dans le rouge et ce nouveau deal pour Pope mettrait la franchise du Colorado sous la menace du second apron. Celui-ci se situe à 189 millions de salary cap pour la saison prochaine. En offrant 20 millions à KCP, Denver serait à minimum 195 millions en frais de roster (et encore il y aurait des places à remplir encore). Choix de Draft gelé, perte de la mid level exception, faire signer que des contrats minimum, pas un traitement si agréable pour la flexibilité d’une franchise le second apron. Bien sûr ils pourraient trader un autre de leurs titulaires pour soulager leurs finances (Gordon, Porter Jr.) mais on n’y croit pas du tout.

Question plus importante désormais : les Nuggets ont-ils vraiment le choix ? Ils ne peuvent pas chercher un remplaçant à KCP sur le marché puisque leurs finances ne leur permettront pas de faire d’offres aux principaux agents libres. De plus, ils ne sont pas à quelques millions près dans le rouge puisque Jamal Murray va lui aussi chercher une prolongation de contrat prochainement (il lui reste un an de contrat) et elle devrait être élevée.

La meilleure solution semble donc être de payer Caldwell-Pope et faire avec les moyens du bord pour renforcer le banc, via des vétérans en quête d’une bague ou une bonne pioche en fin de Draft.

Perdre Kentavious Caldwell-Pope serait un vrai coup dur pour Denver. Le joueur a été brillant depuis son arrivée dans les Rocheuses, jouant le rôle du facteur X lors des Finales NBA 2023. Nul doute que de nombreuses équipes se mettront sur les rangs pour tenter de l’enrôler cet été.