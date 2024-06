Alors que la Draft NBA est dans dix jours, les joueurs internationaux devaient confirmer ou infirmer leur présence avant la deadline de ce dimanche. Trois Français ont préféré retirer leur nom pour mieux tenter leur chance l’année prochaine.

Zacharie Perrin, Ilias Kamardine et Noah Penda faisaient partie de la longue liste de Français inscrits à la Draft NBA 2024. Finalement, ils ont décidé de se retirer si l’on en croit ESPN.

NEWS: 2004-born French big man Zacharie Perrin has withdrawn from the 2024 NBA Draft, his agents Nicolas Dos Santos and Max Wiepking told ESPN. Perrin will play in Pro A France next season after signing a three-year deal with SLUC Nancy. pic.twitter.com/xXtZhVRx8j

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 16, 2024

NEWS: 2003-born French guard Ilias Kamardine has withdrawn from the 2024 NBA Draft, his agent Herman Manakyan told ESPN. Kamardine conducted four workouts in the US this week and will be automatically eligible for the 2025 draft, playing for JDA Dijon in Pro A France next year. pic.twitter.com/iM3nbf9O1b

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 16, 2024

After heading stateside for a slew of NBA pre-draft workouts and drawing RD2 interest, Noah Penda has elected to withdraw from the 2024 NBA Draft.

He’ll suit up for Le Mans in Pro A next season w/ a chance to break into the 2025 RD1 mix w/ continued shooting improvement. https://t.co/iTHC1kNdMs

— Jon Chepkevich (@JonChep) June 15, 2024

Zacharie Perrin va ainsi évoluer en première division française la saison prochaine, du côté du SLUC Nancy. Idem pour Ilias Kamardine avec Dijon, tandis que Noah Penda portera les couleurs du Mans. À eux de briller sur les parquets français pour revenir plus fort en vue de la Draft NBA 2025.

Contrairement à leurs compatriotes, Pacôme Dadiet et Melvin Ajinça ont eux décidé de rester à la Draft NBA 2024. Pas une surprise quand on sait que le premier a de bonnes chances d’être drafté en fin de premier tour (voire début de second) et que le deuxième devrait aussi trouver preneur au second tour.

Enfin, Armel Traoré (Blois) a également choisi de garder son nom à la Draft 2024, même si son nom est rarement mentionné dans les projections. On croise les doigts pour lui !

__________

Source texte : ESPN