La liste des Français inscrits à la Draft NBA 2024

La Draft NBA 2024 aura lieu les 26 et 27 juin prochain. Un an après Victor Wembanyama, d’autres jeunes français débarqueront dans la Grande Ligue, peut-être même qu’un ou deux d’entre eux sera appelé parmi les tous premiers par Adam Silver, histoire de perpétuer la toute nouvelle tradition de qualité premium à la Française. Cette année en tout cas, ils sont nombreux à espérer entendre leur nom appelé, à espérer enfiler une belle casquette avant l’été. On vous fait la liste ?

On peut également rajouter Tidjane Salaün, pour qui c’est une question de jours avant qu’il ne se déclare officiellement candidat.

Onze jeunes Français, bientôt douze, et la liste pourrait encore s’élargir alors que d’autres retireront peut-être leur nom dans quelques semaines, quand on aura suffisamment parlé d’eux car c’est aussi la stratégie pour certains. En attendant, le contingent français de NBA a toutes les chances de grandir encore, et encore, et encore !