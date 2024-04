Le Français Pacôme Dadiet se présente à la Draft NBA 2024

Et un Français de plus sur la liste des candidats à la Draft NBA 2024 ! On vient en effet d’apprendre, ce lundi, que Pacôme Dadiet a décidé de se présenter à la grande cérémonie du mois de juin.

Il a 18 ans, il joue à l’aile, il fait 2m03, et évolue dans l’ancien club de Killian Hayes en Allemagne.

Ce “il”, c’est le prospect français Pacôme Dadiet, qui a donc décidé d’ajouter son nom au groupe de jeunots visant la prochaine Draft NBA (26-27 juin). La nouvelle a été annoncée par Jonathan Givony d’ESPN, informé par l’agent du joueur Yann Balikouzou.

NEWS: Pacome Dadiet, a potential first-round pick, is entering the 2024 NBA Draft, his agent Yann Balikouzou told ESPN. Dadiet, a 6'9, 18-year old French wing, is shooting 36% for 3 for Ratiopharm Ulm in the German BBL. pic.twitter.com/wODrYMI0dg

— Jonathan Givony (@DraftExpress) April 15, 2024

Originaire d’Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, ancien coéquipier de Tidjane Salaün dans les catégories jeunes du club de Charenton, Pacôme Dadiet est passé par le Pôle France avant de prendre la direction du Paris Basketball en 2021. Il y restera deux ans pour ensuite aller en Allemagne, dans le club du Ratiopharm Ulm.

Jouant d’abord dans l’équipe réserve, Dadiet porte les couleurs de l’équipe A cette saison pour des stats de 6,2 points et 2,3 rebonds à 48,6% au tir (36% à 3-points). Le jeune ailier français a ainsi goûté à la première division allemande mais aussi à l’EuroCup. Pas mal quand on a seulement 18 piges. Parmi les belles perfs à retenir : celles face à la JL Bourg de Zaccharie Risacher, avec 14 et 15 points lors des deux matchs.

Après un début de rencontre compliquée, Pacôme Dadiet a trouvé la mire avec Ulm face à la JL Bourg et Risacher. Il conclu la rencontre avec 14 points (3/4 FG – 2/2 3-pts) et de bonnes séquences défensives. pic.twitter.com/zIBkcqdgvY

— Manu (@_manelo) November 29, 2023

Membre de l’Equipe de France jeunes, Pacôme Dadiet a notamment décroché une médaille de bronze à la Coupe du Monde U17 en 2022. Doué balle en main, pas maladroit au shoot extérieur et joueur intelligent, Dadiet possède un potentiel intéressant de two-way player grâce notamment à ses qualités physiques. Il est projeté entre la fin du premier tour de la Draft et le début du second.

__________

Source texte : ESPN