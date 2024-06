Dans un peu plus d’une dizaine de jours, la Draft 2024 pourrait consacrer cinq Français qui rêvent de NBA. Pour Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacome Dadiet et Melvin Ajinca, voici les dernières tendances qui donnent des informations sur la sauce à laquelle ils seront mangés. Miam, on en salive d’avance.

Zaccharie Risacher, numéro un en puissance

L’ailier de Bourg-en-Bresse et l’intérieur de Perth étaient abonnés au top 2 depuis plusieurs semaines. Mais à quelques jours de la cérémonie, c’est plutôt Zaccharie Risacher qui semble avoir la cote pour être sélectionné avant tout le monde. Dans un article récent, ESPN a loué sa défense off-ball, jugée la plus performante de toute la cuvée.

Risacher s’est entraîné cette semaine avec les Atlanta Hawks et les San Antonio Spurs, à propos desquels les derniers bruits de couloirs laissent entendre qu’un échange pour récupérer le choix 1 n’est pas complètement impossible. Même en cas de revirement, Zaccharie ne devrait pas tomber bien bas le 26 juin.

ESPN l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks)

Bleacher Report l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks).

CBS Sports l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks).

The Ringer l’annonce en 1ère position (Atlanta Hawks).

Zaccharie Risacher will be conducting private workouts for the Hawks and Spurs this week.

Risacher is a serious contender to go No. 1 overall in Atlanta. pic.twitter.com/6dLf5728Bq

— Evan Sidery (@esidery) June 11, 2024

Alexandre Sarr pour compléter le top 2 ?

S’il ne fait plus consensus pour être sélectionné avec le premier choix, il ne faut pas descendre beaucoup pour voir son nom dans les tableaux de draft. Selon Evan Sidery, les Washington Wizards ne devraient pas se faire prier si l’intérieur de 2m16 est toujours disponible. Après une visite et un workout avec la franchise, le destin du Français semble plutôt sûr. Sarr est considéré comme un des prospects avec le plus gros potentiel.

ESPN l’annonce en 2è position (Atlanta Hawks)

Bleacher Report l’annonce en 2è position (Washington Wizards).

CBS Sports l’annonce en 2è position (Washington Wizards).

The Ringer l’annonce en 2è position (Washington Wizards).

Alex Sarr recently wrapped up a visit with the Wizards in D.C., which included a private workout.

Sarr’s floor is viewed as the No. 2 overall pick with Washington. pic.twitter.com/yp89REukmD

— Evan Sidery (@esidery) June 13, 2024

Tidjane Salaün bien ancré dans la loterie

Récemment invité dans la green room comme ses deux camarades qui le précèdent, Tidjane Salaün ne devrait pas quitter les quatorze premiers choix de la Draft NBA 2024. Alors qu’il y a un consensus général à propos de son potentiel, des franchises telles que les Spurs, les Pistons, les Blazers et le Thunder pourraient bien sauter le pas.

Si l’ancien ailier fort de Cholet intègre le top 10, ce serait la première fois dans l’histoire de la draft qu’une nation hors USA place trois pépites aussi haut. Cocorico.

ESPN l’annonce en 8è position (San Antonio Spurs)

Bleacher Report l’annonce en 12è position (Oklahoma City Thunder).

CBS Sports l’annonce en 13è position (Sacramento Kings).

The Ringer l’annonce en 7è position (Portland Trail Blazers).

Tidjane Salaun is scheduled to conduct private workouts for the Spurs, Pistons, Trail Blazers and Thunder, per @NBADraftWass (https://t.co/71IEBtO0HE).

Salaun is viewed as one of the highest upside prospects in the 2024 NBA Draft. pic.twitter.com/vnZgQ46cBF

— Evan Sidery (@esidery) June 7, 2024

Pacome Dadiet et Melvin Ajinca pour compléter le quintet

Pacôme Dadiet est le quatrième Frenchie qui a une chance d’être appelé par Adam Silver au premier tour le 26 juin prochain. Si rien n’est assuré, l’ancien joueur d’Ulm a expliqué lors du Combine de Trévise qu’il avait déjà un parquet de workout prévus.

ESPN l’annonce en 38è position (New York Knicks)

Bleacher Report l’annonce en 29è position (Utah Jazz).

CBS Sports l’annonce en 36è position (Indiana Pacers).

The Ringer l’annonce en 26è position (Washington Wizards).

Concernant Melvin Ajinca, son tour est toujours attendu aux alentours des places 40 à 50 de la Draft NBA. Après s’être montré devant les équipes de recrutement de Portland il y a peu, le jeune ailier peut peut-être espérer monter jusqu’au pick 40 que devient le front-office de l’Oregon.