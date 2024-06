Faisant partie des grands noms de la Draft NBA 2024, les Français Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün ont logiquement été invités par la NBA pour assister à la grande cérémonie. Ils seront dans la Green Room le 26 juin prochain à Brooklyn.

La Green Room, c’est l’endroit où les meilleurs prospects – accompagnés de leur famille et de leur agent – prennent place le soir de la Draft, au pied du podium où le commissionnaire Adam Silver serre la main des joueurs sélectionnés.

Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher, annoncés dans le Top 2 de la Draft NBA 2024, ont sans surprise reçu une invitation. Tout comme Tidjane Salaün, qui est lui considéré comme un lottery pick pouvant sortir aux alentours de la dixième place.

Vous l’avez compris, c’est de bon augure pour nos Français, dont la cote reste bien élevée à deux petites semaines de l’événement.

Draft NBA 2024 : les 12 prospects invités dans la Green Room

Zaccharie Risacher

Alexandre Sarr

Tidjane Salaün

Donovan Clingan

Reed Sheppard

Matas Buzelis

Stephon Castle

Dalton Knecht

Ron Holland

Cody Williams

Devin Carter

Ja’Kobe Walter

Si l’on en croit Jonathan Givony d’ESPN, une douzaine de prospects supplémentaires seront également invités à partir de la semaine prochaine. Les 25 prospects pressentis pour se faire appeler par Adam Silver seront donc sur place pour pouvoir vivre leur rêve aux côtés de leurs proches.

Pour rappel, la Draft NBA 2024 se déroulera pour la première fois sur deux jours, le 26 et 27 juin, aux Barclays Center de Brooklyn.

Source texte : ESPN

