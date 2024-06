Touché à la jambe gauche lors de la deuxième mi-temps du Game 2, Kristaps Porzingis est officiellement considéré comme “incertain” pour le troisième match des Finales NBA la nuit prochaine. Jouera ? Jouera pas ? Voici les dernières infos concernant l’intérieur letton.

A torn medial retinaculum allowing dislocation of the posterior tibialis tendon.

Voilà ce dont souffre officiellement Kristaps Porzingis si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. Si vous n’y comprenez rien, sachez que c’est tout à fait normal. C’est une blessure “sérieuse” et “rare” pour reprendre les termes utilisés dans le camp des Celtics, une blessure dont on ne connaît pas forcément la durée d’indisponibilité. Porzingis est considéré comme “day-to-day” pour la suite des Finales NBA. Il est donc incertain pour le Game 3 de mercredi soir.

Porzingis est donc day to day.

Lui a dit qu’il irait mourir sur le terrain.

Mazzulla a dit tout va bien.

Gros coup sur la tête de Boston, Kristaps a été excellent sur ce début de finales.

On va voir ce que ça donne demain soir mais pas étonné s’ils le laissent au repos.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2024

Les Celtics assurent que cette nouvelle blessure de Porzingis n’est pas liée à son bobo au mollet droit, lui qui avait raté plusieurs semaines avant de revenir en bombe pour le début des Finales NBA. On est sur une blessure qui concerne plus le pied et la cheville.

D’après Jeff Stotts de InStreetClothes, le rétinaculum médial est un tissu qui enveloppe plusieurs tendons dont le tendon tibial postérieur, qui joue un rôle essentiel dans la stabilité du pied et de la cheville. Une déchirure du rétinaculum médial peut ainsi être à l’origine d’une blessure encore plus sérieuse au bas de la jambe. Ce qui est forcément inquiétant quand on connaît l’historique de blessures de Porzingis. À terme, une opération semble nécessaire pour soigner ce type de bobo.

New on InStreetClothes: Understanding Kristaps Porzingis' Medial Retinaculum Tear: https://t.co/qnj94GJVN5 pic.twitter.com/ykKPWMOvRA

— Jeff Stotts (@InStreetClothes) June 11, 2024

Kristaps Porzingis a indiqué qu’il ferait tout pour essayer de jouer le Game 3 des Finales NBA ce soir. Le coach Joe Mazzulla, lui, a déclaré que la décision appartenait aux médecins. À l’heure de ces lignes, KP reste en course pour participer au match et semblait marcher normalement hier après sa conférence de presse. Mais on devrait avoir plus d’infos sur son statut au fur et à mesure qu’on s’approche de la rencontre.

Si Kristaps Porzingis ne joue pas le Game 3 ou est sérieusement limité, cela donne une grosse opportunité à Dallas pour revenir dans la série. On sait à quel point KP est important à travers sa capacité à écarter le terrain en attaque et protéger le cercle en défense. Son apport en sortie de banc a été crucial dans les deux premiers matchs pour permettre à Boston de prendre un avantage de 2-0. Alors même si on adore ce que papi Al Horford est encore capable d’apporter à 38 balais, l’équation n’est pas tout à fait la même sans KP.

Source texte : The Athletic / ESPN / InStreetClothes

In my opinion there are 3 likely scenarios for Kristaps Porzingis regarding his new left leg injury.

1. Allowing him to play limited minutes

2. Sitting Game 3, outcome of returning depends on results of Game 3

3. Shut him down indefinitely

He needs surgery regardless of the… pic.twitter.com/QINEoB3clW

— Jesse Morse, MD (@DrJesseMorse) June 11, 2024