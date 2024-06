Jaylen Brown (Celtics) : “On doit jouer comme si on était menés 2-0”

En remportant les deux premiers matchs des Finales NBA à la maison, les Boston Celtics ont fait ce qu’ils avaient à faire et ne sont plus qu’à deux victoires du titre suprême. Mais ne comptez pas sur eux pour tomber dans la suffisance. Jaylen Brown l’a dit, les Verts doivent continuer à jouer avec le même sentiment d’urgence.

Quand vous menez 2-0 dans une série de Playoffs, vous pouvez avoir tendance à baisser un peu la garde. Vous contrôlez les débats, vous êtes l’équipe dominante, et vous êtes en pleine confiance. Mais c’est spécifiquement là où se situe le danger. Alors que l’adversaire est dos au mur et obligé de tout donner, le momentum de la série peut vite changer de camp si vous faites preuve de suffisance. Et ça, les Celtics en sont bien conscients.

Après chaque victoire, les joueurs de Boston partagent tous le même message, en mode Kobe Bryant : “Job’s not finished”. Un message réitéré par Jaylen Brown hier en conférence de presse.

“Vous devez tromper votre esprit, et jouer comme si vous étiez menés 2-0, au lieu de mener 2-0. Ce n’est pas facile à faire, mais vous devez être dans cet état d’esprit pour éviter que trop de confort s’installe.”

In Jaylen Brown's mind, the Celtics are down 0-2 in the #NBAFinals pic.twitter.com/kQeiKqZW9h

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) June 11, 2024

Les Celtics savent que les joueurs de Dallas vont démarrer le Game 3 avec l’intensité d’un Game 7. Car les Mavs ont bien conscience qu’une nouvelle défaite sera sans doute synonyme de finale perdue, eux qui se retrouvent déjà face à une grosse montagne avec un déficit de 2-0 en Finales NBA (seulement cinq équipes de l’histoire ont remporté un titre NBA dans un tel scénario). La vraie question, c’est de savoir si Boston saura répondre à l’intensité texane.

Les Celtics, aussi forts soient-ils, ont parfois fait preuve de suffisance cette saison, notamment lors de leurs deux défaites sur ces Playoffs 2024 face à Miami et Cleveland. L’état de santé de Kristaps Porzingis peut également représenter une source d’inquiétude. Mais globalement, Boston (bilan de 14-2 en Playoffs) semble quand même bien focus sur son unique objectif : le titre NBA.

Sous l’impulsion d’un grand Jaylen Brown, les C’s ont montré leur solidité collective et défensive sur ce début de Finales. Ce n’est pas pour s’arrêter en si bon chemin.

__________

Source texte : conférence de presse

“You gotta trick your mind and play like you’re down 0-2 — rather than up. … The mind is a powerful thing.”

Jaylen Brown on his mindset heading into Game 3 🗣️ pic.twitter.com/DzPAiDlf2o

— NBA TV (@NBATV) June 11, 2024