Mavericks – Celtics (122-84) : avec l’énergie du désespoir, Dallas atomise Boston

Menés 3-0 par les Celtics dans ces Finales NBA 2024, les Mavericks n’avaient pas le choix : ils devaient tout donner pour rester en vie. Alors ils ont tout donné, pendant que Boston n’a même pas pris le soin de se pointer. Résultat ? +38 pour Dallas, y’a pas eu match.

Dès les premiers instants du match, Luka Doncic et Kyrie Irving donnent le ton. Les deux stars de Dallas profitent de la nouvelle absence de Kristaps Porzingis pour enchaîner les pénétrations et scorer dans la raquette. De quoi mettre les Mavs sur les bons rails.

L’entrée rapide de Dereck Lively II fait également beaucoup de bien. Le rookie retrouve l’impact qui était le sien dans les séries précédentes : du rebond offensif, de la finition près du cercle, de l’intensité défensive et même un… 3-points. Bref, tout y est. Il est en plus accompagné d’un Josh Green qui apporte beaucoup d’énergie en sortie de banc. Plus globalement, les role players de Dallas step-up dans un second temps pour accompagner Luka et Kyrie. Derrick Jones Jr. se prend pour Uncle Drew avec une incroyable finition main gauche, P.J. Washington plante un 3-points pour le plus grand bonheur de Dirk Nowitzki, et Dante Exum rappelle à tout le monde qu’il existe.

Des contributions offensives à droite à gauche donc, mais c’est surtout la défense de Dallas qui impressionne. Tout le monde, Doncic inclus, est au taquet. Les joueurs de Boston sont mieux contenus en un-contre-un et les multiples rotations défensives de Dallas rendent la vie misérable aux Celtics. L’attaque des C’s, impatiente et maladroite, est complètement à la ramasse. Seulement 35 points à la pause (dont 15 pour le seul Jayson Tatum), pire total de la saison pour Boston !

Dominant dans l’intensité, dans la bataille au rebond (+16 à la pause, 8 offensifs) et s’appuyant sur un Luka Doncic inarrêtable qui exploite chaque mismatch (sauf quand c’est Xavier Tillman), Dallas creuse l’écart : +18, +23, et même +26 après le réveil offensif de Maxi Kleber, c’est une démonstration.

Les Celtics ont-ils un comeback en eux ou pensent-ils déjà à rentrer à Boston pour le Game 5 ? Très vite, on va avoir la réponse.

Le début du troisième quart-temps est dominé par… Daniel Gafford des deux côtés du terrain. D’abord à la conclusion d’un alley-oop de Luka Doncic puis bâchant Tatum derrière la ligne à 3-points, Gafford donne un coup de boost supplémentaire à Dallas. P.J. Washington et Derrick Jones Jr. surfent sur la vague en plantant chacun un tir primé, et l’écart grimpe jusqu’à 33 points ! Pour ne rien arranger côté Boston, JT prend sa quatrième faute. C’est un cauchemar pour les Celtics.

Boston est tellement dépassé des deux côtés du terrain que Joe Mazzulla sort ses titulaires avec trois minutes à jouer dans le troisième quart-temps, et 38 points d’écart (!!). Jason Kidd fait de même peu après.

On vous épargne le garbage time, rendez-vous à Boston lundi soir.