On s’attendait à une réaction des Mavericks dans le Game 4 des Finales NBA, mais on ne s’attendait pas à ça : 38 points d’écart entre Dallas et Boston, une raclée historique !

122-84.

Du début à la fin, les Mavericks ont surclassé les Celtics, qui n’ont pas vu le jour dans ce Game 4. Cette différence de 38 points représente tout simplement le troisième plus gros écart de l’histoire des Finales NBA.

Les plus gros blowouts dans l’histoire des Finales NBA

+42, Bulls – Jazz (96-54), Game 3 des Finales 1998 +39 : Celtics – Lakers (131-92), Game 6 des Finales 2008 +38 : Mavs – Celtics (122-84), Game 4 des Finales 2024

Les Celtics sont même passés tout près de la honte absolue, eux qui étaient menés de… 48 points au milieu du quatrième quart-temps (115-67), avant que Payton Pritchard et le reste des remplaçants sauvent la maison.

Pour rester dans les chiffres, sachez que l’écart à la pause (+26) est également le troisième plus gros de l’histoire des Finales NBA. Enfin, cette défaite est le troisième pire revers dans l’histoire des Celtics en Playoffs. Autant dire que les C’s ne font pas les choses à moitié quand il s’agit de perdre un match, eux qui étaient invaincus à l’extérieur sur ces Playoffs 2024 et restaient sur dix victoires consécutives avant la masterchiasse de cette nuit.

MAVS BEAT THE CELTICS BY 38 😳 pic.twitter.com/pl5AAzfRTP

— SportsCenter (@SportsCenter) June 15, 2024

Simple trou d’air pour Boston ou début d’une chute historique en Finales NBA ? On mise plutôt sur la première option, mais les Celtics devront clairement montrer un tout autre visage lundi à Boston s’ils veulent devenir champions NBA.

__________

Source texte : ESPN