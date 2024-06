En atomisant les Celtics cette nuit, les Mavericks ont non seulement réduit l’écart dans la série, mais ils sont également passés devant Boston dans le nombre de points marqués depuis le début des Finales NBA 2024.

408 à 402.

Voilà le total de points marqués par les Mavericks et les Celtics après quatre matchs. Oui, vous avez bien lu. L’équipe menée 3-1 dans la série est aussi l’équipe qui mène au score sur l’ensemble de la finale.

Despite being down 3-1 the Mavs have outscored the Celtics through four games in the NBA Finals 😳 pic.twitter.com/Jo6cuWKKLn

— SportsCenter (@SportsCenter) June 15, 2024

La stat est dingue, et s’explique évidemment par l’énorme blowout de cette nuit. Dallas s’était incliné de 32 points sur l’ensemble des trois premiers matchs de la série (-18, -7, -7) avant la victoire de 38 points au Game 4.

Malheureusement pour les Mavericks, cela ne leur donne pas de succès supplémentaire dans cette série, eux qui sont toujours menés 3-1. Peu importe le score, une victoire n’est qu’une victoire, une défaite n’est qu’une défaite, et chaque match a sa propre histoire. En Playoffs, et même des Finales NBA, on voit parfois des énormes blowouts puis un scénario complètement différent la rencontre suivante. C’est ça une série de Playoffs : la vérité d’un soir n’est pas celle de l’autre, et le momentum joue moins que ce qu’on pourrait croire.

Néanmoins, les Mavericks peuvent s’appuyer sur leur magnifique succès de cette nuit pour arriver confiant à Boston lundi soir. Les Mavs savent qu’ils peuvent faire mal aux Celtics, ils ont enfin réussi à imposer leur basket, et ont les moyens pour faire revenir la série dans le Texas.