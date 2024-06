Il attendait ça depuis 2021. Enchaînant les défaites face à son ancienne équipe de Boston ces trois dernières années, Kyrie Irving a enfin triomphé cette nuit. Il le fallait pour rester en vie !

13 défaites en 13 matchs.

C’était le bilan de Kyrie Irving face aux Celtics depuis cette série de Playoffs opposant Boston à Brooklyn en 2021, série dans laquelle Uncle Drew avait piétiné le logo des C’s au TD Garden. Il a fallu attendre le Game 4 des Finales NBA 2024 pour que la malédiction prenne fin.

Auteur de 21 points et 6 passes en 31 minutes (10/18 au tir), Kyrie a été propre et agressif pour bien seconder Luka Doncic. Uncle Drew avait déjà brillé dans le Game 3 (35 points) mais cela s’était avéré insuffisant pour repartir avec la win. Cette fois-ci, c’est passé. S’il est toujours mené 3-1 contre son ancienne équipe de Boston, Kyrie peut se consoler en se disant qu’il a infligé avec ses copains la troisième plus grosse défaite de l’histoire des Finales NBA aux Celtics.

Prochaine étape pour Kyrie : gagner un match de basket à Boston. Mais pour ça, il devra d’abord mieux jouer individuellement, lui qui a pris l’habitude de galérer dans son ancien jardin du TD Garden. Lors des deux premiers matchs des Finales NBA 2024 à Beantown, Irving était limité à 14 points de moyenne à 35% au tir…

“On va devoir jouer avec le même sentiment d’urgence, mais aussi intelligemment. On devra attaquer leurs points faibles et continuer d’être efficace dans la raquette.” – Kyrie Irving, sur le plan des Mavs dans le Game 5 à Boston

