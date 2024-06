Grosse nouvelle du côté des plateaux télé avec le futur départ à la retraite de Charles Barkley ! L’ancien des Suns a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière de consultant à la fin de la saison prochaine.

C’est une onde de choc pour les adeptes de TNT et de l’émission « Inside the NBA ». Après plus de deux décennies (il a commencé en 2000) aux côtés de Ernie Johnson et Kenny Smith sur les antennes de TNT, Charles Barkley va ranger les micros.

Le Hall of Famer de 61 ans aurait pu aller voir la concurrence suite à la très probable perte de la NBA par TNT mais Sir Charles ne semble pas motivé à l’idée de continuer à commenter la balle orange sans son équipe de toujours autour de lui. Barkley a annoncé et expliqué sa décision juste après le Game 4 des Finales NBA.

BREAKING: Charles Barkley announced next year will be his last year on television, via @NBATV.

pic.twitter.com/h6BZMgAMHC

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 15, 2024

« Je veux juste dire que j’ai parlé avec d’autres chaînes, mais que je n’irai nulle part ailleurs que TNT. Jai pris la décision moi-même, quoiqu’il arrive, l’année prochaine sera ma dernière année à la télévision. » « Je tiens à remercier ma famille NBA. Vous avez été formidables avec moi, mon cœur est rempli de joie et de gratitude, mais je vais passer le relai à la fin de l’année prochaine. J’espère que la NBA restera sur TNT.. Je n’irai pas sur une autre chaine, mais je passerai le relais à Jamal Crawford ou Vince Carter ou à Steve Smith, mais l’année prochaine, je prendra ma retraite après 25 ans. » – Charles Barkley

Bien que ses analyses soient parfois très discutables, Charles Barkley était un personnage bien ancré dans l’esprit des fans de NBA depuis de longues années. Apprécié par les uns pour son franc-parler et son humour, détesté par d’autres pour ses avis basket douteux, Chucks était un incontournable du paysage de la NBA telle qu’on la connait. Avec Ernie Johnson, Kenny Smith et Shaquille O’Neal, il formait un quatuor qui tournait ensemble depuis une douzaine d’années.

Si Barkley ne se retire qu’en 2025, c’est parce que l’émission Inside the NBA a encore les droits pour diffuser les matchs pendant encore un an. La prochaine saison sera donc sa dernière danse.