En pleine renégociation pour ses droits TV, la NBA semble avoir choisi ses nouveaux partenaires pour la période démarrant en 2025. Une liste de partenaires qui n’inclut pas TNT, ce qui signifie que la célèbre émission “Inside The NBA” va connaître sa dernière saison l’an prochain. Sniff.

Vous adorez quand Charles Barkley et Shaquille O’Neal se chambrent jusqu’à s’embrouiller en direct à la TV ? Vous kiffez les analyses de Kenny Smith et Ernie Johnson ? Cela vous fait sourire quand Shaq et Kenny font la course vers le videoboard à la mi-temps des matchs ?

Un conseil : profitez-en bien jusqu’à la saison prochaine car ensuite ce sera terminé.

BREAKING: The 2024-2025 NBA season will mark the final run for TNT's 'INSIDE THE NBA' featuring Shaquille O’Neal, Ernie Johnson, Kenny Smith, and Charles Barkley, per @screentime pic.twitter.com/UbxFqxQf3f

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 22, 2024

En effet, si l’on en croit le Sports Business Journal et ScreenTime, la NBA est sur le point de finaliser ses nouveaux contrats de droits TV avec Disney/ESPN, NBC et Amazon. La chaîne TNT n’est plus dans le deal, et l’émission “Inside The NBA” ne sera pas renouvelé sur une autre chaîne sachant qu’Ernie Johnson – grand visage du show et présent depuis le tout début – ne compte pas quitter TNT. L’émission connaîtra ainsi sa toute dernière saison en 2024-25, qui correspond à la dernière année du deal actuel de la NBA avec ses diffuseurs.

Que l’on soit fan ou pas des excentricités de Shaq, Chuck et Cie, c’est une page qui se tourne dans le paysage médiatique de la NBA. L’émission “Inside The NBA” existe depuis 1989 et a remporté 18 Sports Emmy Awards ! C’est un show qui a rythmé l’univers de la balle orange saison après saison, marquant plusieurs générations de fans.

“C’est nul, c’est nul pour tous les gens avec qui je travaille. […] Il y a probablement 200 personnes qui vont perdre leur boulot chez Turner (TNT) si on n’a pas la NBA.”

"Would you be open to carrying the show [INSIDE THE NBA] on a different network?"

Charles Barkley:

"I don't know. Ernie [Johnson] would not go to another network, I'm damn sure about that.. But I would listen before I made any decisions."pic.twitter.com/ep2S4Hj2Nq https://t.co/u9HcjCNUru

— ScreenTime (@screentime) May 22, 2024

Il va falloir se faire une raison. “Inside The NBA”, c’est bientôt terminé. Il ne reste ainsi plus que deux choses à faire :

Kiffer à fond la dernière saison, qui pourrait bien être la plus folle de tous ; Se refaire les meilleurs moments de l’émission.

R.I.P., 1989 – 2025.

Les meilleurs moments de l’émission “Inside The NBA”

__________

Sources texte : Sports Business Journal / ScreenTime