Alors que la NBA est actuellement en pleine négociation pour son nouveau contrat de droits TV, des informations concernant la structure de ce dernier continuent de tomber, notamment sur la place du streaming. On savait déjà qu’Amazon allait avoir droit à une part du gâteau, on sait désormais quelle part.

Si rien n’a encore été officialisé, on y voit de plus en plus clair sur le nouveau deal de la NBA concernant ses droits de diffusion.

Récemment, on a appris que des matchs NBA seront très probablement diffusés sur Amazon Prime au cours de la prochaine décennie. Mais les choses restaient assez floues concernant le nombre, le moment, et le degré d’importance des matchs diffusés. Sports Media Watch, via Puck, a obtenu des informations supplémentaires et surtout très concrètes.

Sur Amazon, il y aura :

Les matchs du In-Season Tournament (NBA Cup)

Les matchs du Play-in Tournament

Les matchs d’une finale de conférence tous les deux ans

D’autres matchs de saison régulière (avec possiblement la fenêtre de matchs du samedi soir)

D’autres matchs de Playoffs du premier et second tour

"Amazon has been pushing for a Saturday night window, and will carry the In-Season Tournament and the postseason play-in games. They'll also get the rights to one conference finals series every other year, and some first- and second-round playoff rights" https://t.co/gUzos5zSb7

— Nick Field (@nick_field90) May 7, 2024

Pour l’instant, aucune précision n’a été donnée concernant les droits TV de la NBA à l’international. Ce qu’on sait par contre, c’est que l’arrivée d’Amazon dans le nouveau deal de la Ligue va réduire la place de la chaîne de télévision ESPN concernant les matchs de saison régulière (uniquement les matchs du mercredi seront sur ESPN). ESPN gardera néanmoins les droits sur les Finales NBA et une finale de conférence chaque année.

Sources texte : Sports Media Watch / Puck