La nuit dernière marquait la fin de la saison régulière en WNBA. Entre lutte pour les Playoffs, record et potentiel départ à la retraite, ce fut encore une soirée chargée.

Les rêves de Playoffs du Dream sont devenus réalité

Cette dernière nuit signait l’ultime épisode de la lutte pour les Playoffs entre le Atlanta Dream, les Washington Mystics et le Chicago Sky.

L’équation était simple : une victoire pour Atlanta et c’était la qualification assurée en post-season, mais l’adversaire était le New York Liberty, le numéro 1 au classement.

Sauf qu’on s’était dit qu’à l’approche de ce match… il pouvait y avoir un peu de relâchement et donc un coup à faire. Et ce fut le cas. Atlanta s’est défait de New York 78 à 67, le Dream prend donc la dernière place qualificative pour les Playoffs et défiera justement… le Liberty au premier tour.

À noter le double-double de Tina Charles (10 points, 10 rebonds) qui lui a permis de devenir la meilleure rebondeuse de l’Histoire de la WNBA avec 4 007 prises. L’intérieur du Dream dépasse Sylvia Fowles. En réalisant son 194ème double-double en carrière, la joueuse d’Atlanta établit un nouveau record et dépasse, encore une fois, Sylvia Fowles. Deux records et une qualification en Playoffs, c’est ce qu’on appelle une soirée bien remplie.

A look at the rebound that made history 🙌

Tina Charles now sits atop the WNBA All-Time Rebounds Leaders List with 4,007 REB and counting!#WelcometotheW pic.twitter.com/y4lJL7o5fy

— WNBA (@WNBA) September 19, 2024

Record d’affluence pour la dernière de Caitlin Clark

Cette victoire d’Atlanta est plutôt une bonne chose parce que les Mystics avaient dans le même temps battu le Fever 92-91. Pour ce match ô combien important pour la course aux Playoffs, la Capital One Arena de Washington avait fait salle comble.

Ce match, délocalisé dans la salle des Wizards, a réuni 20 711 spectateurs, un record pour une rencontre de saison régulière. L’effet, aussi, de la venue de Caitlin Clark en ville. La rookie termine son premier exercice avec un dernier match timide au scoring (8 points à 2/5 au tir), mais plutôt solide dans les autres catégories statistiques (8 passes, 5 rebonds).

La dernière de Diana Taurasi ?

Si ce n’est toujours pas officiel, ça en a tout l’air. Diana Taurasi a, peut-être, disputé son dernier match de saison régulière. À 42 ans, la sextuple olympique pourrait raccrocher les baskets à la fin de la saison.

Pour cette potentielle ultime confrontation, Phoenix a reçu le Seattle Storm, deux équipes qui n’avaient plus rien à jouer. La défaite du Mercury (70-89) reste anecdotique, tout comme le match plutôt propre de Gabby Williams (10 points, 6 passes, 5 rebonds) tant tous les regards étaient braqués sur la guard des cactus.

Diana Taurasi s’est adressée à la foule à la fin de la rencontre. Un discours de quasiment cinq minutes qui avait tout d’un dernier au revoir.

“If this is the last time, it felt like the first time.”

—Diana Taurasi addressed the crowd at what may have been the final home game of her career 🥹 pic.twitter.com/xyVBaz6uge

— espnW (@espnW) September 20, 2024

Une saison régulière en tout point historique grâce à Mesdames Charles, Wilson, Reese ou Clark, et des Playoffs qui commencent donc ce week-end. Est-ce qu’on a hâte ? On a supra hâte, et on espère pour elle que cette fois-ci Gabby ne mordra pas sur la ligne.

Source texte : WNBA