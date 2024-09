Pour cette dernière soirée de saison régulière, Tina Charles a tout donné pour attirer la lumière à elle. Ce n’est pas un, mais deux records que l’intérieur du Dream est allée chercher !

Entre le (potentiel) dernier match de régulière de Diana Taurasi et la Capital One Arena qui faisait salle comble pour accueillir Caitlin Clark, Tina Charles a réussi malgré tout à attirer les regards sur elle.

Cette rencontre entre le Atlanta Dream et le New York Liberty était certainement l’affiche la plus attendue de la soirée. Un match décisif dans la course aux Playoffs où Tina Charles allait – sans aucun doute – marquer l’Histoire. L’intérieure avait deux records dans le viseur : celui de la meilleure rebondeuse all-time et celui du plus grand nombre de double-doubles en carrière.

C’est simple : Tina Charles a battu les deux. La gourmande.

Il manquait trois rebonds à TC pour battre le premier record. Il lui a fallu seulement trois minutes et quinze secondes pour plier cette affaire avec un rebond offensif.

A look at the rebound that made history 🙌

Tina Charles now sits atop the WNBA All-Time Rebounds Leaders List with 4,007 REB and counting!#WelcometotheW pic.twitter.com/y4lJL7o5fy

— WNBA (@WNBA) September 19, 2024

Ensuite, elle a fini la rencontre à 10 points et 10 rebonds. De quoi aller chercher son 194è double-double en carrière. Fun fact : pour ces deux records, elle a dépassé Sylvia Fowles, légende de la WNBA passée par Chicago et Minnesota.

Cette dernière pelletée de records met le point final à une saison bien remplie pour Tina Charles. L’intérieure est devenue, il y a un mois, la deuxième marqueuse all-time de la Ligue en dépassant Tina Thompson. S’il n’est pas certain qu’elle aille chercher la première place de la potentielle retraitée Diana Taurasi, la joueuse du Dream a accompli son rêve : celui de marquer l’Histoire de la WNBA.

Source texte : WNBA