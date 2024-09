Saison particulière pour Olivia Époupa. Transférée par le Lynx puis coupée par les Mystics en août, la meneuse française fait son retour à Minnesota.

Pressentie pour revenir en France et jouer avec Tarbes, l’aventure en WNBA se poursuit finalement pour Olivia Époupa. C’est la franchise du Lynx qui a annoncé le come-back de la meneuse directement sur X.

Minnesota disposait d’une place dans son effectif à l’approche des Playoffs, spot comblé par la Française. Elle pourra ainsi terminer sa saison rookie dans une équipe qui a des ambitions de titre.

Le Lynx aborde les Playoffs avec le deuxième meilleur bilan de la Ligue juste derrière le New York Liberty. De quoi avoir des ambitions de titre. Si du temps où elle évoluait à Minnesota, Olivia Époupa n’avait pas le rôle le plus impactant (seulement 7 minutes de moyenne sur les 16 matchs qu’elle a joués), elle peut apporter de l’énergie en sortie de banc. Un atout toujours utile à avoir dans sa rotation à l’approche de la période la plus importante de l’année.

Certes, ce n’est pas certain de voir l’ancienne joueuse de Montpellier beaucoup fouler les parquets pendant les Playoffs, mais cette aventure va lui permettre d’engranger une nouvelle expérience et de peut-être ajouter la ligne de championne WNBA à son palmarès.

Pour les plus curieux qui veulent voir l’une des deux Françaises qualifiées en Playoffs (la seconde étant Gabby Williams), le Lynx disputera son premier match face au Sun, dimanche soir à 23 heures.

