Joel Embiid prolonge aux Sixers pour 193 millions sur 3 ans !

Breaking news, et elle ne provient pas du Woj mais de Shams Charania : Joel Embiid vient de signer une prolongation de contrat XXL avec les Sixers !

193 millions de dollars sur trois ans.

C’est le montant du nouveau contrat signé par Joel Embiid avec Philadelphie ce vendredi. Le MVP 2023, qui pouvait potentiellement devenir agent libre en 2026 grâce à une player option, est désormais lié avec les Sixers jusqu’à la saison 2028-29 (avec une player option sur la dernière année).

Au total, entre la fin de son contrat actuel et le nouveau, Joel Embiid va toucher 301 millions de billets verts sur cinq ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

En plein prime, Joel Embiid en a profité pour sécuriser son compte en banque. Celui qui a remporté le titre de MVP en 2023 (et qui aurait peut-être réalisé le doublé sans sa blessure l’an passé) fait partie des joueurs les plus dominants du circuit NBA. Le nouveau champion olympique reste sur une campagne à quasiment… 35 points, 11 rebonds et 6 passes de moyenne.

Alors bien sûr, impossible de ne pas parler d’Embiid sans mentionner son historique de blessures. À 30 ans, sa durabilité pose question et avec un tel contrat, elle sera encore plus scrutée dans les saisons à venir. Joel n’a probablement pas hésité au moment de prolonger, car c’est dans son intérêt au vu des innombrables bobos qu’il a connus dans sa carrière. Pour les Sixers, c’est un investissement logique mais qui pourrait mal vieillir. L’avenir nous le dira.

En tout cas, Joel Embiid et les Sixers sont destinés à passer les prochaines saisons ensemble. Reste à voir s’ils arriveront – enfin – à atteindre le stade des Finales de Conférence Est (minimum) après l’arrivée de Paul George cet été. C’est le moment ou jamais, et Joel le sait !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joel “The Process” Embiid (@joelembiid)

__________

Source texte : Shams Charania