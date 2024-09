Jayson Tatum a dévoilé son nouveau tatouage qui représente le numéro 0 des Celtics (c’est-à-dire lui) soulevant le trophée Larry O’Brien.

JT est en plein ego-trip depuis un mois.

Après avoir dévoilé son tatouage à la jambe qui le représente soulevant le trophée de MVP du All-Star Game, Tatum a récidivé. Sur son dos cette fois, le néo-champion NBA a tatoué son propre visage embrassant le trophée Larry O’Brien. Sur ce même dos, le joueur des Celtics s’était également tatoué sa paire signature : la Tatum 1.

Jayson Tatum gets a new tattoo of him holding the Larry O’Brien Trophy 🏆

(📸 thee_voyage/IG) pic.twitter.com/OLI2G1jBxY

— Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) September 20, 2024

Après l’enchaînement de quatre célébrations différentes inspirées des plus grands lors de son sacre de champion NBA, Jayson Tatum passe un nouveau cap dans le cringe avec ce nouveau tatouage dorsal.

WILD… JAYSON TATUM TRIED TO RECREATE EVERY ICONIC MOMENT IN NBA HISTORY LAST NIGHT

😳😳😳

pic.twitter.com/BNiXt8o7y2

— ML Basketball (@_MLBasketball) June 18, 2024

Une chose est sûre, si ce tatoo ne laisse pas indifférent, il ne respire certainement pas le bon goût. La bonne nouvelle ? Le dos de Jayson Tatum est maintenant plein. En cas de back-to-back des C’s, il ne pourra pas récidiver.

Si on suit la logique de celui qui est à l’affiche de Starting 5, s’il soulève un trophée de MVP, il devrait sans doute se le tatouer. Maintenant, la question est de savoir où ? Sur son bras ou sur son torse ? Faites vos jeux, on pourrait avoir des surprises.