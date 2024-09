En janvier dernier, on apprenait qu’un docu-série version NBA était en préparation chez Netflix. Ce dernier est intitulé “Starting 5” et le premier épisode doit sortir le 9 octobre prochain. Un trailer de plus de deux minutes vient tout juste de sortir, et ça donne envie !

Lors de la saison NBA 2023-24, LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler et Domantas Sabonis ont ouvert leurs portes aux caméras. Sur comme en dehors du terrain, les cinq stars ont donné un accès sans précédent pour la réalisation du docu-série “Starting 5”, dont la diffusion commencera dans trois semaines sur Netflix.

Pour nous chauffer, voici un premier trailer :

Follow Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis, and Jayson Tatum on and off the court in Starting 5 — a Netflix Sports series premiering October 9. pic.twitter.com/EY36OLc2PX

— Netflix (@netflix) September 17, 2024

Inspiré de la série “Quarterback” (puis “Receiver”), qui suit le quotidien de stars NFL pendant une saison, “Starting 5” possède un casting cinq étoiles qui va attirer de nombreux regards. Entre le King LeBron James, le champion NBA Jayson Tatum, les grosses personnalités que sont Anthony Edwards et Jimmy Butler, et le All-Star Domantas Sabonis, il sera impossible de s’ennuyer. Et ça nous mettra tous dans le bain pour la saison NBA à venir !

La série “Starting 5” sera composée de dix épisodes au total. Elle a été réalisée par les sociétés de production Higher Ground (de Barack et Michelle Obama), Ohama Productions (de Peyton Manning, déjà à la barre pour “Quarterback”) et Uninterrupted (de LeBron James).

Si vous l’avez raté, voici également le teaser de la série sorti fin août :

Jimmy Butler

Anthony Edwards

LeBron James

Domantas Sabonis

Jayson Tatum

Starting 5, a new Netflix Sports series, will follow their 2023-24 season on and off the court. Coming October 9. pic.twitter.com/8tvPzMFizr

— Netflix (@netflix) August 28, 2024

Source texte : Netflix