La saison régulière de WNBA approche de la fin mais tout n’est pas fait au classement avec une dernière place à aller chercher pour les Playoffs. Pendant ce temps-là, A’ja Wilson continue de taper des records.

Atlanta met un pied en Playoffs

Si le classement est déjà quasiment établi, la lutte pour la 8e place (dernière place qualificative pour les Playoffs) continue de faire rage. Hier soir avait lieu une rencontre entre l’Atlanta Dream et le Chicago Sky, toujours amputé d’Angel Reese. Un match déterminant dans la course aux Playoffs, les deux équipes ayant un bilan identique avant cette rencontre.

C’est Atlanta qui maintient son rêve de post-season avec une victoire nette et sans bavure 86 à 70 grâce notamment aux 18 points de Jordin Canada, mais aussi aux 16 points et 14 rebonds de Tina Charles. L’intérieure enregistre son 193e triple-double en carrière, ce qui égalise le record de WNBA.

Attention ! Tout n’est pas encore fait pour les Rêveuses de Georgie. Les Washington Mystics sont toujours dans la course malgré une défaite contre le New York Liberty.

Tina Charles continues to show why she’s an all-time great in this league 🙌

23 PTS

10 REB

2 AST

1 STL

11-17 FG

In the win over the Sparks, she becomes the first player in WNBA history to reach 100 career 20+ PTS, 10+ REB games! pic.twitter.com/CtpVTWsKh9

— WNBA (@WNBA) September 2, 2024

Le Liberty sur le toit de la NBA

Justement, en parlant du Liberty, la franchise de New York est officiellement l’équipe qui terminera à la première place du classement cette saison. Après son faux pas contre le Minnesota Lynx, il y a deux jours, la bande de Breanna Stewart (15 points, 10 rebonds) s’est imposée sans forcer sur les Mystics 87 à 71.

L’adversaire de la Big Apple, pour ce premier tour, n’est toujours pas connue, mais la franchise de New York aborde le sprint final dans le costume de grande favorite.

Un nouveau record pour A’ja Wilson

Tous les soirs, des records sont battus en WNBA. La nuit dernière n’a pas fait exception. Et ça fait longtemps qu’on n’a pas parlé d’A’ja Wilson, vous ne trouvez pas ? La future MVP, qui a passé la barre des 1 000 points il y a deux jours, a battu le record de rebonds sur une saison détenu par… Angel Reese.

Dans la victoire des Aces sur le Storm (85-72), A’One Thousand a fini à 21 points et 7 rebonds. Son total monte maintenant à 451 prises cette saison, le nouveau record.

Most Points In A Single Szn ✅

Most Rebounds In A Single Szn ✅

A’ja Wilson passes Angel Reese for the most REBS in a single season with 447 and counting#WelcometotheW pic.twitter.com/t8Tha9zEBu

— WNBA (@WNBA) September 18, 2024

Lors de cette rencontre, notre Frenchie Gabby Williams a connu une soirée plutôt compliquée au niveau de l’adresse (5/13 au tir). Elle finit tout de même à 14 points, 5 rebonds et 5 passes.

