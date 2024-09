Record. C’est le mot parfait pour décrire cette soirée de WNBA. Entre A’ja Wilson et Caitlin Clark, les livres d’histoire ont été réécrits la nuit dernière.

A’ja Wilson, 1re joueuse à 1 000 points sur une saison !

A’ja Wilson a connu une semaine particulière. Après avoir battu le record de points inscrits sur une saison, elle est devenue la première joueuse à atteindre la barre des 1 000 puntos sur un seul et même exercice.

Dans les dernières minutes de la rencontre à sens unique face au Sun (victoire des Aces 84-71), l’intérieure de Las Vegas a marqué l’histoire avec un tir à mi-distance dont elle a le secret. Il n’en fallait pas plus pour faire exploser la salle. La favorite au titre de MVP finit la rencontre à 29 points (13/25 au tir) et 9 rebonds.

De retour au vestiaire, A’One Thousand a livré un discours émouvant où, comme à son habitude, elle met surtout en avant ses coéquipières.

“Je n’en serais pas arrivée là si mes guards ne m’avaient pas donné le ballon. J’espère que vous comprenez à quel point je vous aime toutes. (…) Je suis si reconnaissante d’avoir des coéquipières comme vous. Vous êtes des personnes incroyables et j’adore venir travailler tous les jours parce qu’on le sait la vie est dure, mais quand j’arrive et que je vous vois sourire, ça change toute ma vision de la vie. Je ne suis rien sans vous donc merci infiniment et ne changez jamais.” – A’ja Wilson

Caitlin Clark bat son record de points sur un match

Si A’ja Wilson file tout droit vers un nouveau sacre de MVP, Caitlin Clark continue quant à elle son exceptionnelle première saison. Face aux Wings, la meneuse a encore brillé. Dans un match serré, l’arrière a planté 35 points sur une défense de Dallas totalement impuissante, le tout accompagné de 8 passes décisives. La future Rookie de l’Année bat son record personnel qui était de 31 points.

Ce n’est pas le seul record qu’elle a battu, la nuit dernière. Après avoir fait tomber le nombre de passes sur une saison, Clark a battu le record de points inscrits sur une saison rookie, dépassant son idole d’enfance Seimone Augustus et ses 744 points établis en 2006.

Malgré tout, Dallas s’est accroché et Caitlin Clark a pu compter sur les 30 points de Kelsey Mitchell pour s’imposer à l’arraché 110 à 109.

Le Fever est quasi-assuré de finir à la 6e place et de défier le Connecticut Sun au premier tour des Playoffs.

Breanna Stewart brille dans la défaite

C’était LE duel au sommet de la nuit dernière.

L’affrontement de choc entre les deux premières équipes de WNBA, le New York Liberty et le Minnesota Lynx. Deux franchises qui abordaient ce match avec une série en cours de cinq victoires consécutives. Cette rencontre allait donc forcément faire des étincelles.

Rapidement, la bande de Bridget Carleton prend 13 points d’avance. Un retard que le Liberty ne parvient jamais à rattraper. L’équipe du Minnesota prend même jusqu’à 24 longueurs d’avance et malgré une réaction dans le dernier acte, New York s’incline 79 à 88.

Pourtant, les joueuses du Liberty ont tout donné à l’image de Breanna Stewart qui finit à… 38 points et 18 rebonds. Une performance aussi exceptionnelle que rarissime, mais qui n’est pas suffisante pour arracher la victoire.

