Les records continuent de tomber en WNBA ! Après A’ja Wilson qui est devenue la meilleure scoreuse sur une saison, c’est Caitlin Clark qui a marqué l’histoire de la ligue féminine.

Avec neuf passes décisives cette nuit face aux Las Vegas Aces, Clark vient effectivement de battre le record du plus grand nombre d’assists sur une saison. Elle a dépassé les 316 passes d’Alyssa Thomas (en 40 matchs) et possède désormais un total de 321 (en 37 matchs).

C’est sur une passe pour sa coéquipière Kelsey Mitchell, ouverte à 3-points, que Clark a marqué l’histoire.

L’exploit est beau, surtout quand on sait que Caitlin Clark n’est qu’une rookie. Mais Clark n’est pas une rookie comme les autres, elle qui a pris l’habitude de battre des records depuis son arrivée en WNBA.

Malgré la défaite face aux Aces d’A’ja Wilson et une première mi-temps très compliquée (0 point sur ses 18 marqués), Clark a bien pris conscience de la portée de son exploit. Un exploit qui s’inscrit dans une saison historique pour elle mais aussi pour la WNBA dans son ensemble.

Destinée à remporter le titre de Rookie de l’Année, et sur le point de disputer les Playoffs WNBA avec le Fever, Caitlin Clark ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

