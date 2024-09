Triste nouvelle qu’on vient d’apprendre ces dernières heures : Mitchell Wiggins, père d’Andrew et lui-même ancien joueur NBA, est décédé à l’âge de 64 ans.

Il y a un peu plus d’un an, entre février et avril 2023, le joueur des Warriors Andrew Wiggins était absent pour “raisons personnelles”, l’insider Shams Charania indiquant à l’époque que son père Mitchell souffrait d’un “problème médical sérieux”. Malheureusement, on apprend aujourd’hui que Mitchell Wiggins nous a quittés.

Today we mourn the passing of former Houston Rockets guard, Mitchell Wiggins. Our sincerest condolences go out to his family and friends. pic.twitter.com/2CPttV6nzR

— Houston Rockets (@HoustonRockets) September 13, 2024

Vice-champion du monde en 1982 avec Team USA puis sélectionné en 23e choix de la Draft 1983, Mitchell Wiggins a joué 389 matchs de saison régulière NBA et 29 de Playoffs. Il a porté les couleurs de Chicago, Houston et enfin Philadelphie.

C’est véritablement sous le maillot des Rockets qu’il s’est illustré. Wiggins faisait partie de l’équipe de Houston qui a participé aux Finales NBA 1986 contre les légendaires Boston Celtics de Larry Bird (défaite 4-2). Durant la série, Mitchell a apporté un vrai coup de boost en sortie de banc, scorant notamment 16 points et 7 rebonds dans le Game 5.

Cela restera sans doute le sommet de sa carrière.

Suspendu deux ans et demi par la NBA en 1987 après avoir été testé positif à la cocaïne, Mitchell Wiggins refoulera les parquets avec Houston (plus de 15 points de moyenne en 1989-90) puis Philly après être passé par un programme de réhabilitation pour “remettre sa vie dans le droit chemin”. Néanmoins, sa carrière NBA s’arrêtera en 1992. Il enchaînera ensuite les clubs à travers le monde (notamment en Grèce où il a brillé) et passera même par le CSP Limoges à la fin des années 1990.

Mitchell Wiggins, father of Andrew Wiggins, came off the bench for the Rockets in Game 5 of the 1986 #NBAFinals against Boston and helped lead Houston to victory with 16 PTS and 7 REB! #NBAVault #NBA75 pic.twitter.com/2neSjzIKge

— NBA History (@NBAHistory) June 13, 2022

On ne peut que souhaiter tout le courage du monde à Andrew et l’ensemble de la famille Wiggins dans cette période très difficile.

__________

Source texte : Houston Rockets