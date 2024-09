Sélectionné en 33e choix de la Draft NBA 2022, Christian Koloko reste sur une saison blanche et a été coupé par les Raptors début 2024, la faute à des problèmes de santé. Mais visiblement, le jeune pivot camerounais est sur la voie du retour.

Shams Charania de The Athletic indique en effet que Koloko prépare son comeback, et qu’il est en contact avec plusieurs franchises pour relancer sa carrière. Parmi elles, les Raptors (son ancienne équipe), les Clippers, les Spurs mais aussi et surtout les Lakers. Ces derniers tiendraient la barre sur ce dossier.

Sources said the Lakers – in need for frontcourt help – are leaders to sign Koloko, the 22-year-old former Raptors second-round pick. He has been deciding among multiple teams and is now finalizing a commitment on a deal to make his NBA return. https://t.co/QEYw7Oqwvj

Ces rumeurs laissent supposer que Christian Koloko est sur le point de recevoir l’autorisation de la NBA pour retrouver les parquets.

Écarté des terrains après la détection d’un caillot sanguin (qui a suivi des “problèmes respiratoires” dès 2023), le pivot de 24 ans se trouve depuis janvier dans le “Fitness-to-Play panel” de la Ligue, qui détermine si un joueur ayant souffert d’un problème médical sérieux peut rejouer au plus haut niveau. Le néo-Laker Bronny James – après son arrêt cardiaque – a également dû passer par cette étape avant de pouvoir intégrer la NBA.

On va voir si ce dossier se conclut dans les jours voire les heures à venir, mais ça sent bon pour le retour de Christian Koloko dans la Grande Ligue.

