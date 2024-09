Quand LeBron James prendra-t-il sa retraite ? Pour l’instant on ne connaît pas la réponse à cette question. Mais ce qui semble certain, c’est que ça ne sera pas en 2025. Sinon le King l’aurait déjà annoncé au monde selon Dave McMenamin d’ESPN.

Vous vous rappelez quand LeBron nous disait qu’il hésitait entre un Farewell Tour et une retraite discrète “à la Tim Duncan” ? Visiblement, à notre grande surprise (absolument pas), le King devrait choisir la première option.

“Quand ce sera la marche finale de LeBron, on sera tous au courant” a déclaré Dave McMenamin d’ESPN. “Ce sera immanquable. Ce sera le ‘LeBron Tour’ qui arrive dans les 28 villes NBA. Et ça donnera une tournée d’adieu spectaculaire.”

“Marche finale”, “Last Dance”, “Farewell Tour”, prenez le terme que vous voulez, une chose est sûre : James ne nous prendra pas de court au moment de raccrocher les sneakers. McMenamin précise que les résultats des Lakers cette saison ne devraient pas avoir d’impact sur les plans du King, même si ce dernier arrive théoriquement en fin de contrat en 2025 (player option sur la saison 2025-26).

"When it's the final march for LeBron … we're all gonna know."@mcten on how LeBron will approach the end of his NBA career 👀 pic.twitter.com/cpgW6obDQO

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 13, 2024

Habitué à avoir tous les yeux rivés sur lui depuis ses années… lycée, LeBron James voudra logiquement profiter d’une tournée d’adieu, comme Kobe Bryant, Dwyane Wade et d’autres avant lui. Une tournée où il sera acclamé et honoré partout où il passe, pour finir en beauté une légendaire carrière de plus de 20 saisons.

D’après les plus récentes rumeurs, la dernière campagne de LeBron James pourrait bien être la saison 2025-26, qui représentera la 23e du King (tiens tiens) et durant laquelle le All-Star Weekend se déroulera à Los Angeles (tiens tiens tiens).

__________

Source texte : ESPN

Shams hints that LeBron James could potentially play for two more seasons

The 2025/26 season will be his 23rd year in the NBA, matching his jersey number, and the All-Star game will be in Los Angeles 👀

(🎥 @PatMcAfeeShow )

pic.twitter.com/dFm11p0Z3K

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 13, 2024