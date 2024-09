Landry Shamet signe aux Knicks pour une saison

Si la folie de l’intersaison est passée depuis longtemps et qu’on s’approche des camps d’entraînement, certaines signatures animent toujours le marché NBA. La dernière ? Celle de Landry Shamet aux Knicks.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’arrière de 27 ans vient effectivement de s’engager avec New York à travers un contrat d’une saison. On ne connaît pas le montant de son salaire mais on imagine qu’il a été signé au minimum vétéran.

Free agent G Landry Shamet has agreed on a one-year deal with the New York Knicks, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells ESPN. Shamet has career averages of 8.7 points and 38 percent on three-pointers. pic.twitter.com/uS6cxqg68X

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 14, 2024

Landry Shamet reste sur une saison dans le bourbier de Washington, où il a participé à 46 matchs pour des stats de 7,1 points en 15,8 minutes de moyenne, à 33,8% à 3-points. Cela peut être considéré comme une campagne décevante pour Shamet, dont la principale qualité est son tir extérieur. L’arrière tourne en effet à plus de 38% de réussite du parking sur l’ensemble de sa carrière NBA. De plus, Landry a terminé la saison à l’infirmerie, la faute à un bobo au mollet.

Passé par les Sixers, les Clippers, les Nets, les Suns et donc les Wizards, Landry Shamet va tenter d’apporter ses capacités de sniper aux New York Knicks. On doute tout de même qu’il obtienne un vrai rôle dans la rotation de Tom Thibodeau au vu de ses limites physiques (1m93, 86 kilos) et défensives.

__________

