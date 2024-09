La petite nouvelle du week-end estampillée NBA nous vient de Cleveland, Ohio, avec la re-signature hier d’Isaac Okoro, jeune ailier des Cavs, pour trois ans de plus et un peu moins de 40 patates. Ça vous en bouche un coin n’est-ce pas ?

Le marché de l’été avait jusque-là été très calme pour les Cavs. Enfin d’un point de vue arrivées, puisque les récents demi-finalistes de la Conférence Est avaient tout de même prolongé le bail de Donovan Mitchell, celui de Jarrett Allen et celui d’Evan Mobley. Ces trois grands garçons évolueront donc la saison prochaine avec un visage connu depuis quatre ans dans l’Ohio, Monsieur Isaac Okoro !

N°5 de la Draft 2020, Okoro n’est pas devenu un immense crack mais se dirige vers une très honnête carrière de role player, grâce à sa capacité à défendre, à courir et à mettre – parfois – quelques tirs. Surtout, le tarif du contrat, dans les 13 millions la saison, est lui aussi très honnête, et Kenny Atkinson, fraîchement nommé head coach des Cavs avant de devenir, peut-être, l’américain préféré de Freddy Fauthoux, aura donc tout le loisir de pouvoir compter sur un soldat solide et qui connait la baraque, environ 7 ou 8 points par match à prix cassé.

Plus grosse signature de la saison en NBA ? Probablement, surtout si l’on prend en compte uniquement les joueurs avec trois O dans leur nom. Et encore, il y a peut-être débat avec Christian Koloko.