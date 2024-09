Les Knicks signent Marcus Morris pour le camp d’entraînement

Les Knicks étaient décidément bien actifs ce week-end : après Landry Shamet samedi, la franchise new-yorkaise a recruté Marcus Morris hier.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic. On part sur un deal d’une saison mais comme le précise le communiqué des Knicks, Morris a signé un contrat “Exhibit 9”.

On vous passe les détails mais sachez en gros qu’il s’agit d’un contrat qui lui permettra de participer au camp d’entraînement sans pour autant être garanti. Marcus peut ainsi se faire couper à tout moment avant la saison régulière.

Free agent F Marcus Morris has agreed to a one-year deal with the New York Knicks, agent Yony Noy of LAA Partners tells @TheAthletic. Morris will have a chance to enter his 14th NBA season with the Eastern Conference contender. pic.twitter.com/Wz4jSrmbfE

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2024

Pas sûr donc que Marcus Morris porte le maillot des Knicks cette année, mais au moins ça lui donne une opportunité de se faire une place dans un roster. On rappelle que tout récemment, son frère Markieff Morris a été prolongé chez les Mavericks. Les deux se retrouveront-ils sur un parquet NBA cette saison ? L’avenir nous le dira.

Marcus Morris reste sur un passage pas inintéressant aux Cavaliers. En fin de saison dernière, il a disputé 12 matchs avec Cleveland pour des stats de 5,8 points et 2,1 rebonds en 15 minutes de moyenne, à 41,4% à 3-points. Morris avait notamment planté 25 pions lors de sa dernière apparition sous les couleurs des Cavs, lors du Game 5 face aux Celtics en demi-finale de conférence.

Reminder that in the last game Marcus Morris played, he scored 25 points against the Celtics in a playoff elimination game https://t.co/YJEH80nzWw pic.twitter.com/OtW1AEJBxD

— Geo (@sixersgeo) August 1, 2024

Enfin, on rappelle que l’ailier vétéran de 35 ans (13 saisons NBA) est déjà passé par les Knicks, c’était lors de la saison 2019-20 avec 43 matchs joués sous la tunique new-yorkaise.

