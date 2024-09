Markieff Morris prolonge chez les Dallas Mavericks

Markieff Morris n’est pas de ceux dont le nom fait le plus parler, mais il possède un apport important dans un vestiaire. Ça, Dallas l’a bien compris, d’où sa prolongation afin d’aider les Mavericks à retourner en Finales NBA.

Débarqué à Dallas dans les bagages de Kyrie Irving il y a un an et demi, Markieff Morris a joué seulement 26 matchs cette saison sous les couleurs texanes, pour 2,5 points et 1,5 rebond de moyenne. Si sur le terrain Kieff n’a donc pas été une pièce majeure de la rotation de Jason Kidd, son apport dans le vestiaire est apprécié.

Agent libre depuis le début de l’été, le jumeau Morris voulait rester dans le Texas. Une envie confirmée par l’insider Shams Charania. Le pire ennemi de Nikola Jokic reste à Dallas, probablement pour le minimum vétéran.

À 35 ans, l’intérieur rempile pour une année d’encadrement des jeunes pousses Dereck Lively II et Olivier-Maxence Prosper, mais plus globalement pour son leadership dans le vestiaire. Du haut de ses 13 saisons en NBA, ses conseils et son mentoring seront les bienvenus afin que les Mavericks soient dans les meilleures dispositions possibles pour espérer refaire un run jusqu’aux Finals.

Free agent F Markieff Morris has agreed on a deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic. The reigning Western Conference champions prioritized re-signing Morris, 34, who has served as a strong leader in Mavs locker room entering his 14th NBA season. pic.twitter.com/rhihoS3niA

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 7, 2024

Si la situation de Markieff est réglée, celle de son frère Marcus reste toujours en suspens. L’ex-joueur des Clippers a connu une saison compliquée en étant balancé entre Los Angeles, Philadelphie et Cleveland. Si son souhait premier était de revenir chez lui dans la ville de l’amour fraternel, pour l’instant il n’en est rien.

La réunion des frères Morris sous la même tunique n’est donc pas pour tout de suite…

Source texte : Shams Charania