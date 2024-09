La fin de la saison régulière approche à grands pas en WNBA. Si Chicago poursuit sa route vers les Playoffs, la franchise de l’Illinois ne pourra plus compter sur la phénoménale Angel Reese, out jusqu’à la fin de la saison. Dans le même temps, le New York Liberty continue de faire cavalier seul en tête de la Ligue, tandis que le duo Aliyah Boston – Caitlin Clark porte Indiana.

Seattle retrouve des couleurs

Pour commencer le week-end, Seattle recevait le Mercury dans la nuit de samedi à dimanche. Alors sur trois défaites en quatre matchs, il était important pour la bande de Gaby Williams de rebondir à l’approche des Playoffs. Ce fut chose faite et avec la manière s’il vous plaît ! Explosion totale du Phoenix Mercury 90 à 66. Le Seattle Storm a pu compter sur les 20 points de Jewell Loyd, bien épaulée par le double-double de Skylar Diggins-Smith à 12 points et 11 passes décisives.

Avec cette victoire, Seattle reste dans le rétroviseur des Aces et peut toujours penser au top 4 synonyme d’avantage du terrain en Playoffs.

Jewell is TAKING OVER ⚡️🐍 pic.twitter.com/BDxyq1HdfX

— Seattle Storm (@seattlestorm) September 8, 2024

New York toujours seul en tête

Les Las Vegas Aces justement, parlons-en. Alors sur une série de quatre victoires consécutives, elles affrontaient les leaders de la WNBA à savoir le New York Liberty. Ici, la logique a été respectée. Derrière les 21 points et les 11 rebonds de Breanna Stewart, New York s’est imposé 75 à 71.

Une défaite qui ne fait clairement pas les affaires de Las Vegas, privé de la MVP A’ja Wilson (cheville) cette nuit. Les coéquipières de Kelsey Plum voulaient se donner un peu d’air avec cette série de victoires, mais ce faux pas remet en question leur avantage du terrain virtuel.

Another day of lighting it up for the city!🗽 #SEAFOAMSZN pic.twitter.com/t72utRpOZR

— New York Liberty (@nyliberty) September 8, 2024

Chicago se rapproche des Playoffs, Atlanta un peu moins

À l’approche du crépuscule de cette saison régulière, il reste seulement un spot de Playoffs disponible et deux équipes s’y accrochent : le Atlanta Dream et le Chicago Sky.

La première est partie défier le Indiana Fever tandis que la seconde a reçu les Dallas Wings. Atlanta a tenu tout le match, mais s’est heurté à un sacré os à savoir le duo Aliyah Boston – Caitlin Clark et a fini par s’incliner en prolongation 100-104. Les deux joueuses ont cumulé 56 puntos, soit plus de la moitié des points de leur équipe. L’intérieure a aussi pu ajouter 13 rebonds tandis que la future Rookie de l’année a réalisé 12 passes décisives. Une performance qui lui permet de battre le record de franchise de double-doubles sur une seule saison.

14 double-doubles and counting 😤

congrats to Caitlin Clark on breaking the franchise record for double-doubles in a season. pic.twitter.com/HZaN1AwyiB

— Indiana Fever (@IndianaFever) September 8, 2024

Ce revers du Dream permet à Chicago de rêver encore plus de Playoffs. Avec sa victoire 92-77 sur les Wings, le Sky est virtuellement qualifié pour la post-season.

Fin de saison pour Angel Reese

Si Chicago parvient à aller en Playoffs, cette campagne se fera sans Angel Reese.

Blessée au poignet dans la rencontre face aux Sparks de vendredi dernier, la reine des rebonds est contrainte de mettre fin à sa saison. Un premier exercice très réussi pour celle qui est dans la course au trophée de Rookie de l’année. L’ex-pensionnaire de LSU a cumulé 13,6 points et 13,1 rebonds de moyenne (le meilleur total de l’histoire de la WNBA sur une saison) et a maintenu les rêves d’espoir du Sky jusqu’au bout.

C’est donc par une blessure que la rivale de Caitlin Clark conclut sa première saison en WNBA. Un premier pas dans la Grande Ligue marqué par une première participation au All-Star Game.

“Quelle année. Je n’aurais jamais imaginé que le dernier panier de ma saison rookie serait un 3-points, mais c’est peut-être Dieu qui me dit de vous donner un avant-goût de ce que vous verrez davantage en année 2. J’ai montré que j’appartenais à cette Ligue quand personne ne le croyait. Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est de venir en WNBA et d’avoir un impact. Je peux, avec confiance, dire que j’ai réussi et que je continuerai à le faire. Je suis remplie d’émotions parce que c’est une blessure qui met fin à ma saison, mais je suis également pleine de gratitude pour ce qui arrive. Ce n’est pas mon timing, mais celui de Dieu. Je peux enfin faire un break physique et mental. “Dieu donne ses batailles les plus difficiles à ses soldats les plus forts“. Vous me verrez être la meilleure cheerleader depuis le banc ! Et Unrivaled League, à bientôt.” – Angel Reese

What a year. I never would have imagined the last bucket of my rookie season would be a 3 but maybe that was God saying give them a taste of what they will be seeing more of in Year 2 lol🥲Through it all, I have showed that I belong in this league even when no one else believed.… pic.twitter.com/re1X85mWR2

— Angel Reese (@Reese10Angel) September 8, 2024



L’intérieure de Chicago promet, dans ce message, un retour dès janvier pour participer à la Unrivaled League, la nouvelle ligue de 3×3 créée par Breanna Stewart et Napheesa Collier.

__________

Source texte : WNBA