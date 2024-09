Plus facile de scorer en NBA qu’en FIBA ? Evan Fournier donne son avis

Basketteur NBA pendant dix ans, deux fois vice-champion olympique avec les Bleus et désormais joueur de l’Olympiakos, Evan Fournier connaît bien les différences entre le basket américain et le basket européen. Est-il plus facile de scorer en NBA qu’en FIBA ? L’arrière français a donné son avis.

C’est un débat qui revient assez souvent sur la table.

Alors que la NBA s’est plus que jamais tournée vers l’attaque ces dernières années, plusieurs superstars européennes de la Ligue ont déclaré qu’il était plus facile de marquer des paniers aux États-Unis en comparaison avec le jeu FIBA. Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou encore Lauri Markkanen ont donné leurs arguments : moins d’espaces, terrain plus petit, règle des 3 secondes en défense, plus d’intensité, moins de coups de sifflet en faveur de l’attaque…

Interrogé sur le sujet, le nouveau joueur de l’Olympiakos Evan Fournier a exprimé son opinion (via Eurohoops) :

“En NBA, il y a des meilleurs défenseurs sur l’homme, des joueurs qui sont plus rapides pour vous suivre dans le périmètre. Mais si tu peux passer ton défenseur, c’est plus facile de marquer un panier en NBA qu’en Europe. C’est pourquoi des joueurs comme Luka Doncic disent que c’est plus facile de scorer en NBA : il passe son gars à chaque fois. En Europe, si tu passes ton gars, tu as un deuxième et un troisième défenseur qui sont prêts à aider.”

Pour Vavane, la différence se situe donc principalement au niveau de l’aide défensive. C’est un peu ce qu’avait dit Nikola Jokic il y a quelque temps : “En NBA, quand vous passez votre gars, vous pouvez voir l’aide venir. En Europe, l’aide est déjà là, donc il faut toujours avoir un temps d’avance.”

La question de l’aide défensive est évidemment à mettre en relation avec la règle des 3 secondes en défense. En NBA, les défenseurs n’ont pas le droit de rester plus de trois secondes dans la raquette. Dans le basket FIBA, cette règle n’existe pas, ce qui permet aux joueurs de “camper” dans la peinture. Cela complique forcément un peu les choses pour se rapprocher du panier après avoir passé son vis-à-vis.

Plus globalement, avec la place prépondérante que possède le tir à 3-points en NBA et le spacing qui en résulte, les attaquants ont plus d’espaces et de liberté offensive. Les défenseurs peuvent moins venir en aide sous peine de se faire sanctionner par le joueur qu’ils sont censés défendre.

Désormais sous les couleurs de l’Olympiakos, Evan Fournier va devoir s’adapter à un nouveau style de jeu, même s’il a régulièrement montré durant sa carrière internationale qu’il pouvait être redoutable dans le basket FIBA.

