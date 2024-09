Gary Payton va coacher à l’université d’Alameda

Intégrant le milieu du coaching ces dernières années, Gary Payton est sur le point d’attaquer un nouveau défi : le Hall of Famer va prendre les commandes de l’équipe de basket d’Alameda, en Californie.

Papa Gary va rester près de sa ville natale d’Oakland, mais avec une nouvelle casquette : celle d’Alameda. Comme l’indique Marc J. Spears d’ESPN, Payton s’est donc engagé avec cette petite université (public community college) basée sur une île de la Baie de San Francisco, après avoir passé trois ans en tant qu’entraîneur à la Lincoln University (Oakland).

Former #NBA star Gary Payton, Sr., is the new head men’s basketball for the College of Alameda, the school’s AD told @espn @andscape. https://t.co/WsV64gAxCs

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) September 7, 2024

Connu pour sa grande gueule et ses énormes qualités défensives durant sa carrière de joueur, Gary Payton a aujourd’hui pour objectif de transmettre sa ténacité et sa passion aux jeunots qu’il coache. Toutes ces caractéristiques ont toujours fait de GP un personnage à part. Également entraîneur dans la BIG3 League d’Ice Cube, où il a été coach de l’année et champion en 2024, Payton montre régulièrement qu’il n’a rien perdu niveau trashtalking…

Uncensored all-access footage showing how heated BIG3 games get with Gary Payton talking trash and coaching his team to a victory! pic.twitter.com/eisOvb0I9w

— Ballislife.com (@Ballislife) July 30, 2024

Gary Payton tentera d’apporter un coup de boost à une université qui reste sur trois saisons négatives avec un bilan catastrophique de 18 victoires pour 66 défaites.

“Gary a toujours été un leader et un gagnant. On sait que Coach Payton va responsabiliser nos athlètes sur le terrain, mais aussi en classe et au sein de la communauté. […] L’énergie et la passion qu’il amène en plus de son amour pour la East Bay sont sans égal. L’opportunité pour nos joueurs d’apprendre de l’un des grands noms de la NBA et médaillé d’or olympique est une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer.” – Ramaundo Vaughn (directeur des sports à l’université d’Alameda)

__________

Source texte : ESPN