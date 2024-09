Cette saison 2024 de 3×3 aura décidément été délicieuse du début à la fin. Après la médaille d’argent olympique des garçons, la victoire de 3×3 Paris au Master de Lausanne et la médaille d’argent des filles à la Coupe d’Europe, les Bleues ont cette fois-ci remporté la finale des Women’s Series à Hanghzou. Quelle année pour le 3×3 français.

Superbe performance pour nos Françaises.

Après avoir battu la République Tchèque et la Chine U23 hier en phase de poule, Anna Ngo Djock, Marie Mané, Marie-Eve Paget et Hortense Limouzin avaient gagné le droit de jouer un play-in ce midi contre la Chine U24. Victoire autoritaire, direction les demi, et ce sont cette fois-ci les Italiennes qui subissaient la loi de Françaises montant en régime au fil du week-end.

Pour la finale, gros défi pour les Bleues puisque ce sont les Hollandaises qui se présentaient en face, des Hollandaises qui les avaient battu 14-12 hier en poules, des Hollandaises qui, surtout, avaient assuré un peu plus tôt et de manière définitive leur place tout en haut du ranking de ces FIBA 3×3 Women’s Series 2024. Mais le 3×3 français se porte décidément très bien et grâce notamment à l’apport toujours énorme des deux “petites” puis à un tournoi XXL d’Anna Ngo Djock et de Marie Mané (élue MVP du tournoi) c’est donc une victoire de prestige que “nos” filles sont allées chercher, 15-12, pour repartir de Chine avec une troisième place au classement finale de la “race” et donc cette belle, très belle victoire pour boucler la saison.

Après une saison globalement réussie malgré le gros échec lors des Jeux, tout le monde va désormais retourner à sa vie de 5×5, avant de repartir très vite vers l’objectif de Los Angeles 2028. Mais pour l’heure profitons, car ces dames ont pris la très bonne habitude de gagner très, très souvent sur le demi-terrain.