Jamal Murray prolongé par les Nuggets pour 208 millions sur 4 ans

À un mois et demi du début de la saison NBA 2024-25, les Nuggets prolongent Jamal Murray à travers un contrat max. Il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son deal actuel et ne sera donc pas agent libre en 2025.

208 millions de dollars sur 4 ans.

Voici le nouveau contrat signé par Jamal Murray avec les Nuggets, lui qui se retrouve désormais lié à Denver jusqu’en 2029 (pour 244 millions au total en tenant compte de son salaire de 36 millions en 2024-25). La nouvelle a été annoncée ce samedi soir par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Denver Nuggets star Jamal Murray has agreed on a four-year, $208 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Mike George tell ESPN. The deal — guaranteeing Murray $244M over next five seasons — secures a franchise cornerstone to the Western contender. pic.twitter.com/XDfBM4oX1Z

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 7, 2024

Malgré des Playoffs 2024 très décevants (notamment à cause de pépins physiques), mais aussi des JO ratés à Paris ainsi que les incertitudes qui peuvent exister sur son état de santé, Murray décroche le pactole avec sa franchise de toujours. Un contrat qu’il doit sans aucune doute à ses Playoffs exceptionnels en 2023, quand il a aidé les Nuggets à remporter le premier titre de champion de leur histoire. Son talent offensif associé à sa superbe complémentarité avec Nikola Jokic fait de lui un pilier du projet Denver.

Néanmoins, c’est un contrat qu’il devra assumer en rebondissant dès la saison à venir. Une première sélection au All-Star Game serait un bon début mais Murray (27 ans) aura surtout à cœur d’aider les Nuggets à retrouver les sommets de l’Ouest, après l’élimination en demi-finale de conférence contre Minnesota.

Quoi qu’il arrive, on imagine que le coach des Nuggets Michael Malone a le sourire ce soir, lui qui semble frustré par l’évolution de son effectif depuis le titre de 2023.

Source texte : ESPN