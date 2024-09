Franchise stable, hyper compétitive et championne NBA en 2023, les Nuggets sont souvent cités parmi les équipes modèles de la Grande Ligue. Mais même à Denver, il peut y avoir des turbulences. Certaines rumeurs laissent penser que la relation entre le coach Michael Malone et le manager Calvin Booth n’est pas au beau fixe.

Depuis le départ du président Tim Connelly en mai 2022, Calvin Booth a pris les rênes du front office des Nuggets. Ce dernier a aidé la franchise de Denver à aller jusqu’au titre NBA l’année suivante, mais la bande de Nikola Jokic n’a pas réussi à confirmer lors de la saison 2023-24. Pire, les Nuggets ont vu leur effectif s’affaiblir tandis que la concurrence à l’Ouest ne cesse d’augmenter. Et cela semble frustrer Michael Malone.

Si l’on en croit l’insider Zach Lowe d’ESPN, le coach des Nuggets est en froid avec le front office mené par Calvin Booth.

“Il y a des rumeurs qui disent que le coaching staff et le front office, ou au moins le coach et le front office, sont en désaccord à Denver. À un degré inhabituel même pour la NBA.” – Zach Lowe

Le départ cet été de l’agent libre Kentavious Caldwell-Pope – membre clé du titre de 2023 – a probablement du mal à passer chez Michael Malone, qui avait déjà perdu les vétérans Bruce Brown et Jeff Green lors de l’intersaison précédente. On rappelle aussi que Jamal Murray, fidèle lieutenant de Jokic, n’a toujours pas été prolongé par les Nuggets alors qu’il est sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat.

Les Nuggets vont probablement devoir compter sur le développement des jeunes, ainsi que l’arrivée de Russell Westbrook (à la place de Reggie Jackson) et Dario Saric, pour tenter de retrouver les sommets de l’Ouest. Cela n’enchante pas Malone qui aurait sans doute aimé pouvoir travailler avec le même groupe que celui qui est allé au bout en 2023. Mais avec le nouveau CBA et les restrictions qui l’accompagnent, Calvin Booth a préféré sacrifier certains membres clés pour privilégier la progression interne.

L’avenir nous dira si les deux camps reviennent un jour sur la même longueur d’onde. Mais à l’heure de ces lignes, on ne peut pas dire que la sérénité règne dans les Rocheuses…

