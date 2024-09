Médaillé d’or avec Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Bam Adebayo a reçu les clés du Comté de Miami-Dade. Un honneur pour le pivot du Miami Heat qui a fièrement représenté son pays durant la compétition.

Bam Adebayo a été membre des Avengers américains partis en mission Or Olympique du côté de Paris. Un objectif rempli et où Big Bam a pu briller avec notamment un excellent match à 18 points contre le Soudan du Sud. Le pivot du Heat a ainsi remporté sa deuxième médaille d’or après celle de Tokyo en 2021.

Une belle performance qui a été récompensée : NBC Miami rapporte que six athlètes de la Floride du Sud ont reçu les clés du Comté de Miami-Dade pour avoir ramené une médaille d’or de Paris. Parmi eux, on peut compter logiquement Bam Adebayo, mais aussi Danielle Ramirez (médaillée d’argent en natation synchronisée par équipe) ou encore Twanisha Terry (qui a glané l’or au 4x100m féminin). Une récompense appréciée par la tour de contrôle du Heat.

“C’était un grand moment pour moi de pouvoir représenter la ville, le pays et la communauté. C’était un honneur.” – Bam Adebayo

Cette distinction lui a été remise lors d’une cérémonie dirigée par la maire du comté Daniella Levine Cava. Celle-ci n’a pas manqué de se faire remarquer lorsqu’elle a constaté la présence de la joueuse des Las Vegas Aces A’ja Wilson. Des rumeurs concernant une relation secrète avec son homologue de Miami animent la toile depuis cet été, et cette chère Daniella n’a pas hésité à rebondir dessus !

A’ja Wilson shows support for Bam Adebayo after he receives the key to the city👀

“Elle [A’Ja Wilson] a gagné l’or au basket féminin. Je suppose que sa présence a quelque chose à voir avec Bam et le Heat.” – Daniella Levine Cava

Une affiche en bonne et due forme à laquelle Wilson n’a pas trop su comment réagir. D’un côté, la maire n’a pas totalement tort : Bam Adebayo est la seule connexion connue de la Top Tier Cover Girl avec la Floride. Il n’est pas improbable que la candidate au titre de MVP WNBA soit venue pour soutenir le pivot du Heat.

