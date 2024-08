A un mois tout pile de la fin de la saison régulière en WNBA, les tendances pour le trophée de MVP s’affirment. Si A’ja Wilson s’est imposée comme favorite dès les premières semaines de compétition, les autres candidates commencent à faire entendre leurs voix. C’est lundi, petit classement concocté par la maison.

Mention – Kahleah Copper (Mercury)

Stats : 23,1 points / 4,6 rebonds / 2,4 passes / 45,1% au tir

Bilan : 15 victoires – 13 défaites (6e)

A l’heure d’établir un top 5, six joueuses semblaient se détacher de la concurrence. C’est pourquoi Kahleah Copper, deuxième meilleure marqueuse de la ligue, est inclue comme “mention” en préambule de cette liste. Avec deux performances à 29 et 32 points pour repartir du bon pied après la trêve olympique, Copper compense les résultats en dents-de-scie du Phoenix Mercury par son excellence au scoring. On se souvient évidemment de ses premiers mois de compétition insolents d’efficacité et dans le clutch. Dans un effectif pourtant pas dénué de superstars (Griner, Taurasi…), c’est bien Kahleah qui impressionne nuit après nuit avec la meilleure saison de sa carrière.

KAHLEAH COPPER CALLED GAME 🤯🤯

(via @WNBA) pic.twitter.com/ftjgzcM8Zb

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 8, 2024

5 – Alyssa Thomas (Sun)

Stats : 11,5 points / 9,1 rebonds / 7,8 passes / 1,5 interception / 52% au tir

Bilan : 19 victoires – 7 défaites (2e)

Pierre angulaire de l’une des meilleures défenses de WNBA, la polyvalence d’Alyssa Thomas n’a d’égale que sa capacité à accumuler des victoires. Accroché à la deuxième place de la ligue, le Sun doit beaucoup à sa forward qui a fêté sa médaille d’or olympique avec 12 points, 8 rebonds et 14 passes en détente face aux Wings. Si sa ligne statistique est en léger recul depuis le début de saison, aucun doute sur son côté “valuable” et sa capacité à tirer ses coéquipières vers la victoire. Excepté le shoot, Thomas est capable de tout produire sur un terrain de basket et restera toujours trop sous-cotée.

AND-1 🗣️

Alyssa Thomas powers through at the rim, earning the 3-point opportunity

📺 Sun-Lynx on Prime pic.twitter.com/S8vR9QYAR7

— WNBA (@WNBA) July 5, 2024

4 – Breanna Stewart (Liberty)

Stats : 19,6 points / 8,7 rebonds / 3,8 passes / 2 interception / 1,5 contre

Bilan :23 victoires – 4 défaites (1er)

A bientôt 30 ans à la fin du mois d’août, la MVP en titre n’est pas en reste. Dans une équipe de New York qui roule sur la WNBA – et pourrait battre son impressionnant record de victoires de l’an passé – Breanna Stewart banalise l’exceptionnel du haut de son mètre 93. En plus d’être parmi les meilleures défenseures de la ligue, Stewie allie intelligence, adresse et efficacité offensive, présentant une nouvelle ligne de stats qui déborde de folies. Mais si elle était clairement la numéro 1 du Liberty l’an dernier, la forme de Sabrina Ionescu joue presque en sa défaveur – et inversement – quand vient le temps de récompenser les performances individuelles.

Tough, tough fadeaway by Breanna Stewart — just an amazing bank shot. pic.twitter.com/cIaUYa9hMz

— Positive Residual (@presidual) August 17, 2024

3 – Napheesa Collier (Lynx)

Stats : 20,3 points / 10 rebonds / 3,6 passes / 2,2 interceptions / 1,3 contre / 48,3% au tir

Bilan : 19 victoires – 8 défaites (3e)

Selon la définition choisie, Napheesa Collier est peut-être la joueuse la plus “valuable” de WNBA. Sans les travaux de sa superstar des deux côtés du terrain, le Lynx serait-il en capacité de prétendre au top 6-7 ? Des paniers, (beaucoup) de rebonds, de la défense à ne plus savoir quoi en faire… C’est simple, il n’y a pas un compartiment du jeu dans lequel Phee n’impressionne pas. Élue MVP de la Comissionner’s Cup il y a deux mois, patronne incontestée d’une équipe de Minnesota au-dessus de toutes les attentes, Collier est une prétendante plus que légitime à la statuette en fin de saison. Ses 30 points à 13/16 au tir pour signer son retour des Jeux ne disent pas le contraire, et le Lynx est toujours la meilleure défense de la ligue.

2 – Sabrina Ionescu (Liberty)

Stats : 19,9 points / 4,4 rebonds / 6 passes / 1 interception / 35,6% à 3-points

Bilan : 23 victoires – 4 défaites (1er)

Impossible de nier la domination du New York Liberty sur la WNBA, largement premier du classement (3,5 matchs d’avance) et sur les bases d’une saison All-time. Si Jonquel Jones et Breanna Stewart y contribuent fortement, force est de constater la forme rayonnante de Sabrina Ionescu. Au-delà de ses talents derrière l’arc, la meneuse est particulièrement efficace en pénétration avec des records en carrière dans le volume de tentatives et d’efficacité à 2-points. Maestro dans la distribution, clutch quand il faut prendre un gros tir, Ionescu s’est même fait un plaisir de faire tomber les Aces (23 points) pour la reprise après la trêve. Alors que New York s’envole, la meilleure joueuse de la meilleure équipe s’appelle sans doute Sabrina. Mais la domination de Breanna Stewart joue là encore presque en sa défaveur quand vient le temps de récompenser les performances individuelles.

1 – A’ja Wilson (Aces)

Stats : 27,3 points / 12 rebonds / 2 interceptions / 2,8 contres / 52,6% au tir

Bilan : 17 victoires – 9 défaites (4e)

Dans les feuilles statistiques comme à l’œil nu, la domination d’A’ja Wilson est indéniable. Son titre de meilleure joueuse du monde sans doute aussi. Des deux côtés du terrain, la MVP du tournoi olympique terrorise les raquettes peu importe le format, le lieu ou l’opposition. Terrifiante hier ace aux Sparks (34 points, 13 rebonds, 5 interceptions), A’ja conforte nuit après nuit son statut de meilleure marqueuse – 4 points d’avance sur Kahleah Copper – et meilleure contreuse de WNBA. Si les Aces étaient parmi les 2 premières équipes, le débat pour le MVP serait déjà clos. Mais malgré un effectif monstrueux avec 4 All-Stars, Vegas peine à trouver son rythme de croisière. Et en cas de trop gros écart avec les écuries du haut de tableau, la course soit disant terminée pourrait presque être relancée.

Mentions honorables par ordre alphabétique : Caitlin Clark (Fever), Jonquel Jones (Liberty), Ezi Magbegor (Storm), Nneka Ogwumike (Storm), Jackie Young (Aces).

