Avec quatre matchs au programme en WNBA, la nuit a été chargée et les perfs ont fusé dans tous les sens. Voici les informations qu’il faut retenir!

Caitlin Clark, victorieuse, bat deux record en même temps grâce à ses 7 trois-points marqués

Après quelques jours de repos, Caitlin Clark n’a pas fait les choses à moitié pour son retour sur le parquets. Face à une équipe de Washington en back-to-back, rien n’a été facile pour le Fever, mais la main chaude de leur superstar a bien aidé. 7/13 à trois-points, record égalé pour une rookie en WNBA et record de franchise par la même occasion. Que demander de plus ?

Le plus, c’est peut-être la meilleure perf de sa saison. 30 points très efficaces (8/15 au tir), 8 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions, la numéro 22 tutoie de sacrées hauteurs pour son douzième match en carrière. On peut ajouter qu’elle est devenue la joueuse la plus rapide de l’histoire à compiler 200 points et 50 passes dans la Ligue. On oublie presque de mentionner le panier inscrit depuis le logo, toujours aussi normal.

Encore une dernière info pour la route ? Le match entre Indiana et Washington, dans la Capital One Arena des Wizards, a enregistré le plus large public depuis… 17 ans en WNBA (20,333 fans présents dans l’enceinte).

Caitlin Clark from DEEP pic.twitter.com/15H7bV3Koe

Caitlin Clark HIGHLIGHTS from today’s game!!! 🔥 pic.twitter.com/fHrdPd5bC6

Kahleah Copper, un game winner pour parachever une performance clutchissime

Le début de saison de Kahleah Copper est une sacré dinguerie, et ce n’est pas son match face au Minnesota Lynx qui va nous faire dire le contraire. Alors que le Mercury était mal embarqué, la All-Star est entrée en mode destruction. Il reste 1min10 à jouer, Copper est à 24 points et Phoenix accuse 6 points de retard. En 70 secondes, et grâce à de la bombinette bien sentie, la numéro 2 du Mercury envoie 10 points dont un game winner derrière l’arc pour renvoyer tout le monde à la maison. Lunaire.

Ligne statistique finale : 34 points, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres en 31 minutes. C’est pas normal. Par ailleurs, aucune joueuse n’a inscrit plus de points, ni ne compte plus de matchs à 30 unités que Kahleah Copper depuis de début de saison.

KAHLEAH COPPER CALLED GAME 🤯🤯

Côté Mercury, la rencontre signait également le retour de Brittney Griner. Après une fracture de l’orteil, la joueuse huit fois All-star a marqué 11 points en une vingtaine de minutes pour son premier match de la saison.

Cameron Brink, un double-double pour décrocher la victoire

La saison rookie de Cameron Brink est spéciale, et la victoire du Sparks face à Dallas cette nuit en est une nouvelle preuve. Deuxième choix de la Draft WNBA 2024, Brink a enregistré son premier double-double de la saison (10 points, 10 rebonds), en plus de deux interceptions et deux contres.

Son gros quatrième quart a scellé la victoire de LA, le tout sous les yeux de Jimmy Butler. La star du Heat avait même son meilleur maillot floqué du numéro 22 pour l’occasion, vrai reconnaît vrai.

Cameron Brink a CRITICAL GAME for the Sparks 🔥🔥🔥

• DOUBLE DOUBLE

• 10 points

• 10 rebounds

SPARKS BEAT WINGS!

Jimmy pulled up to Sparks game in Cameron Brink jersey 🔥

