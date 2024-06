Alors que les membres de la Teams USA féminine sont annoncées unes par unes, The Athletic a révélé les contours du roster pour les Jeux Olympiques de Paris. Par ici les légendes du sport.

À côté des Avengers, un euphémisme pour désigner le roster masculin de Team USA pour les Jeux de Paris, l’équipe féminine ne devrait pas vraiment être en reste. Selon les informations rapportées par Shams Charania, la coach Cheryl Reeve devrait avoir les toutes meilleures joueuses du monde à sa disposition.

Le roster :

A’ja Wilson

Breanna Stewart

Diana Taurasi

Brittney Griner

Sabrina Ionescu

Kelsey Plum

Kahleah Copper

Alyssa Thomas

Napheesa Collier

Jewell Loyd

Jackie Young

Chelsea Gray

On remarque tout de suite une équipe basée sur l’expérience, puisque 7 de ces 12 joueuses ont déjà participé à des Jeux Olympiques dans le passé. Sabrina Ionescu, pour qui ce n’est pas le cas, est le plus jeune du groupe du haut de ses… 26 ans. En plus des MVP A’ja Wilson et Breanna Stewart (MVP des Jeux de Tokyo), Diana Taurasi participe à sa… sixième campagne olympique, nouveau record impensable pour la légende de 41 ans.

Cheryl Reeve se passe des jeunes espoirs de la WNBA, dont Caitlin Clark ou sa coéquipière Aliyah Boston tandis que Cameron Brink participera au 3*3 à Paris.

Team USA a remporté toutes les médailles d’or depuis… 1996 et compte bien poursuivre la série.

Mais l’information à retenir, c’est que la crème de la crème du basket féminin sera présente dans les rues de Lille, puis de Paris au milieu de l’été.

