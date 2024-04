Paris 2024 : on connait 11 des 12 joueurs du roster de Team USA !

A quasiment 100 jours des Jeux Olympiques (demain !), USA Basketball a révélé une très grande partie du roster qui viendra découvrir la France cet été. Et c’est terrifiant.

On le savait, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été cochés par bon nombre de superstars et/ou futur Hall of Famers et/ou GOAT en personne, ça c’est pour les ronchons de bon matin. L’annonce a donc eu lieu cette nuit et, comme prévu, l’équipe américaine aux Jeux sera… terrifiante, monstrueuse… imbattable ?

Bonjour à tous.

Team USA a donc annoncé son effectif pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Steph Curry

LeBron James

Kevin Durant

Jayson Tatum

Joel Embiid

Devin Booker

Tyrese Haliburton

Anthony Edwards

Jrue Holiday

Bam Adebayo

Anthony Davis

AU SECOURS, ALED. pic.twitter.com/i2C7gu4B8X

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2024



Stephen Curry, Tyrese Haliburton et Jrue Holiday à la mène, Devin Booker et Anthony Edwards poste 2. Kevin Durant, Jayson Tatum et LeBron James dans les ailes, mdr, et un petit trio AD / Adebayo / Embiid dans la raquette, voilà pour le découpage. On rappelle au passage que les États-Unis affronteront dans la poule C la Serbie, le Soudan du Sud et l’équipe vainqueur du TQO de Porto Rico (Lituanie ou Italie ?)

Après une brève étude de cette composition d’équipe on peut très vite remarquer qu’il manque pas mal de… de rien du tout bon sang de bonsoir, qu’est-ce que c’est que ce cheat code mamman ramène-moi ma Pampers je vais me faire dessus.

A deux doigts de prononcer le mot interdit de “plus grosse équipe américaine de toute l’histoire” mais attendez un peu, vous avez noté qu’il reste un spot de libre, et si Team USA a annoncé qu’il pourrait rester vacant un moment encore, le dernier arrivé sera probablement la cerise sur ce gâteau impossible à digérer à moins d’être un ogre. Selon Shams Charania c’est d’ailleurs Kawhi Leonard qui serait le favori pour cette douzième place, on comprend pourquoi ils prennent leur temps, avec Paul George, Paolo Banchero, Mikal Bridges et Jalen Brunson en outsiders.

C’est désormais officiel, Team USA fait peur, très très peur, et pour les battre à Paris il faudra se lever de bonne heure. Ça tombe bien, on est plutôt matinal.