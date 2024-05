La saison WNBA a démarré depuis une semaine, et certaines joueuses n’ont pas attendu longtemps avant de faire du bruit. Retour sur les plus beaux moments de la nuit dernière, qu’on vous présente ces pépites si vous ne les connaissez pas encore.

Le perf : Kahleah Copper puissance 35

Kahleah Copper est une All-Star, championne en 2021 avec le Chicago Sky, qui a un faible pour le scoring. Mais en seulement trois rencontres cette saison, la nouvelle ailière des Phœnix Mercury n’en finit plus de squatter les highlights.

Il y a quatre jours, Kahleah Copper avait battu son record en carrière en inscrivant 38 points face au Atlanta Dream. Mais la nuit dernière, histoire de ne pas s’arrêter en si bon chemin, elle a remis ça et envoyé 37 points à 15/23 au tir dont 5/9 derrière l’arc. Propreté ultime, bombinettes du parking, et 3 passes – 3 interceptions pour agrémenter le tout, pour être bien complète. Kahleah Copper est devenue la seconde joueuse de l’histoire de la WNBA a inscrire 35 points lors de deux rencontres consécutives, dans une ligue où les rencontres ne durent que 40 minutes – au contraire de la NBA (48). Domination, définition.

Career-high of 38 PTS on Saturday and now 37 PTS tonight in the road win vs the Aces. KAH knows how to get it done on offense to advance her team 🔥

KAH STATS: 37 PTS, 4 REBS, 3 AST, 3 STL#WelcometotheW pic.twitter.com/24xrAqC1Am

— WNBA (@WNBA) May 22, 2024

Tonight vs Aces: 37 PTS

May 18th vs Dream: 38 PTS (career-high)

Kahleah Copper becomes the second player in WNBA history to record 35+ points in back-to-back games 🤯#WelcometotheW pic.twitter.com/xjCVNwPQcK

— WNBA (@WNBA) May 22, 2024

Le Mercury a donc infligé aux Las Vegas Aces leur première défaite de la saison, même si Kelsey Plum (27 points, 5 passes) et A’ja Wilson (21 points, 13 rebonds, 3 contres) n’ont pas démérité.

L’action : Cameron Brink en mode Victor Wembanyama

Si vous n’êtes pas familiers avec Cameron Brink, ça risque de… ne pas durer. La deuxième choix de la Draft 2024, derrière Caitlin Clark, est une sacré muraille en défense du haut de son mètre 93. Spécialisée dans les contres, elle ne s’est pas gênée pour terrasser les intérieures adverses alors que les Los Angeles Sparks ne menaient que de deux petits points.

Deux contres ultra-clutch pour remporter le match, quatre au total dans la soirée, et une moyenne de 3,7 depuis son arrivée en WNBA. La filleule de Stephen Curry, une rookie pour rappel, ne vous rappelle pas quelqu’un ?

CAM BRINK GAME-WINNING BLOCK 👋🚫

(via @LASparks)pic.twitter.com/rJvy2K6ALR

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2024

Cette nuit, l’Indiana Fever de Caitlin Clark se déplace chez le Seattle Storm pour tenter de décrocher sa première victoire de la saison. La WNBA vous donne rendez-vous à 4h du matin pour les plus courageux.