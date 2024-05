Les All-NBA Teams annoncées ce soir à 20h !

Après les All-Rookie Teams puis les All-Defensive Teams, place aux All-NBA Teams ce soir, dernière récompense majeur de l’année en NBA. C’est à 20h que les 15 noms seront dévoilés, préparez le sel.

15 joueurs, séparés en trois groupes de cinq, voilà le topo simple autour des All-NBA Teams. La mission, elle est néanmoins bien plus complexe car il faut décider des 15 meilleurs joueurs de cette saison 2023-24 et il y a du très beau monde. Sans surprise, Nikola Jokic (MVP 2024) sera dans le premier cinq, tout comme Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander (sauf énorme surprise). Il faudra ajouter deux autres noms autour de ce trio.

Si le premier cinq ne devrait pas forcément être celui qui fait le plus parler (tant les joueurs en question ont dominé), c’est plutôt le second et le troisième cinq qui font toujours débat. L’écart entre les uns et les autres est plus réduit et chaque année, certaines décisions font débat. Est-ce qu’untel n’aurait pas mérité plus qu’untel ? Pas si facile de faire une liste de 15 noms avec tant de talents en réserve. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, on a fait un petit apéro pour vous dévoiler nos votes.